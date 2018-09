Les comtés rouges

Les journalistes et analystes le savent aussi. Parfois, on le mentionne, parfois on fait plus attention puisque, en démocratie, il est mal vu de prendre les citoyens pour acquis. Répéter qu’un comté est teint en rouge paraît méprisant pour les électeurs. Mais si c’est la vérité...??? On fait quoi ? On fait semblant ?