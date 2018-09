«Les électeurs ne sont pas de bonne humeur» - Jean Charest

QUÉBEC – Jean Charest estime que les électeurs du Québec ne sont pas de bonne humeur et assimile la domination actuelle de la Coalition avenir Québec (CAQ) et l’émergence de Québec solidaire à un vote de protestation.

L’ex-premier ministre libéral est revenu vendredi sur la campagne actuelle lors d’une entrevue au FM93, à Québec.

«Ça n’a pas été une campagne qui a été beaucoup sur les contenus, a-t-il confié. C’est frappant pour les gens de ma génération. Il n’y a pas eu [...] un fil conducteur pendant la campagne. [...] Ça a fait une campagne très différente de ce que j’ai connu avant.»

Jean Charest croit d’ailleurs que la situation au Québec, où l’on observe un «électorat sceptique», est le reflet d’une époque marquée par un regain de populisme qui a permis notamment le Brexit en Europe ou l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

«On pensait que Trump c’était un phénomène isolé. Ce n’est pas un phénomène isolé. [...] C’est un électoral qui n’est pas de bonne humeur, ici comme ailleurs. Les gens sont sceptiques», a-t-il précisé.

Celui qui a dirigé le Parti libéral du Québec (PLQ) de 1998 à 2012 impute cette ambiance générale aux nouvelles plateformes de communication et à la «façon dont les médias traitent la politique. Les médias sont très durs [...] On est beaucoup en surface, on n’est pas dans le contenu», croit-il.

Pour autant, M. Charest note qu’il y a de bonnes choses dans certains programmes, comme celui du PLQ, et constate que les partis politiques ont tous choisi de privilégier les enjeux de proximité.

«Tous les partis ont essayé de capter l’attention des gens [avec des sujets qui les touchent], a-t-il spécifié. Tout le monde est allé là-dessus.»

L’ancien premier ministre du Québec, qui dit n’avoir «aucun appétit pour revenir en politique», a aussi parlé de la campagne de Québec solidaire (QS). Il a fait un parallèle avec la campagne électorale fédérale menée par le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jack Layton au Québec en 2011. «On n’a jamais regardé le programme», a-t-il noté.

«C’est un vrai vote de protestation. [Les électeurs] ne regardent pas le contenu, ils regardent: «quel est l’instrument avec lequel je peux m’exprimer», qui envoie le message le plus fort que je ne suis pas content.»

Jean Charest a toutefois dénoncé le programme idéologique de QS.

«Quand un chef évoque les morts, René Lévesque [...], c’est un signal qu’on est pas mal dans les nuages», a-t-il ajouté.

Appétit pour un gouvernement minoritaire

L’ex-chef libéral croit aussi que les Québécois aiment les gouvernements minoritaires parce qu’ils ont le sentiment que les partis sont obligés de travailler ensemble, notamment.

S’il reconnaît qu’un gouvernement minoritaire a une capacité limitée d’action, il déplore qu’on ne puisse pas travailler pour le long terme. Dans l’autre cas, il est d’avis que lorsque le gouvernement a une majorité, surtout dans le système parlementaire, «il a vraiment des pouvoirs très importants, plus qu’aux États-Unis, toute proportion gardée», mais il peut faire des choses dans le long terme.