Les jeunes appelés à parler sans tabou des maladies mentales

QUÉBEC | Le réseau Avant de craquer vient de lancer la plateforme «J’aide sans filtre», qui invite les jeunes de 18 à 25 ans qui soutiennent un proche atteint de maladie mentale à en parler sans tabou.

Plus qu’un appel à s’exprimer, la plateforme souhaite avant tout offrir aux jeunes des outils pour mieux comprendre les maladies mentales, afin qu’ils puissent mieux accompagner un proche.

«Chez les milléniaux, l'image, le besoin d'être aimé et d'être apprécié, prend souvent le dessus, comme on le voit sur Instagram. Les jeunes utilisent le filtre d'Instagram pour présenter une image romancée de la réalité. Dans l'aide apportée à son proche atteint de maladie mentale, le geste doit venir du cœur, sans filtre», a déclaré Jean-Philippe Dion, porte-parole du réseau Avant de craquer.

Le site www.aidersansfiltre.com offre aussi des conseils pour que les jeunes puissent préserver leur propre équilibre face à la maladie mentale présente dans leur quotidien, et propose des ressources d’aide existantes.

«Ton amie, ton chum, ta collègue, ton père ou ta sœur semble déprimé(e) en ce moment, ou tu trouves qu'elle a des comportements étranges? C'est le temps que tu interviennes. Cette personne a besoin de toi, plus que jamais. Cependant, comme je l'ai vécu avec ma mère, tu auras probablement à faire face à des moments d'inquiétude, de stress, d'incompréhension et de découragement. Ne prends pas tout sur tes épaules. Le Réseau avant de craquer existe, avec des ressources pour t'aider à composer avec les impacts de la maladie mentale, comprendre et surtout savoir quoi faire», a ajouté M. Dion.