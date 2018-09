Les retours en arrière sont rarement heureux

Je voudrais revenir sur la lettre de celle qui signait « Dans le trouble ».

Elle racontait sa vie matrimoniale avec un mari volage, sa décision de divorcer, sa rencontre et sa vie douillette avec un nouvel amoureux, mais surtout sa terrible envie de retourner avec son ex qui lui fait des déclarations passionnées.

Pauvre femme ! Elle est flattée d’être de nouveau l’objet du désir d’un homme qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, jusqu’à la laisser pour en épouser une plus jeune et s’en tanner ensuite, alors qu’elle devrait s’enfuir tant elle risque de lâcher la proie pour l’ombre.

J’ai 70 ans. À 50 ans, j’ai vécu approximativement le même genre d’abandon. Comme elle aussi j’ai divorcé avec difficulté, car mon ex fut des plus durs sur le partage du patrimoine. J’en ai eu pour deux ans à m’en remettre jusqu’à ce que je rencontre un homme bon et doux qui m’a offert de faire un bout de chemin avec lui.

À mes 58 ans, mon ex avait de nouveau croisé ma vie. Sa jeune dulcinée venait de le quitter et le repentir qu’il m’a manifesté me semblait si sincère, en plus de ses promesses de fidélité totale, que j’ai cédé. C’était comme s’il reconnaissait avoir mal agi envers moi en revenant, et ça me flattait dans le sens du poil en me rehaussant aux yeux de tous, dont mes enfants.

Le malheur c’est que ses belles promesses n’ont pas duré deux ans avant qu’il ne rechute et me trompe. Cette fois, je l’ai quitté sur-le-champ. Heureusement, il n’avait pas réussi à me convaincre de l’épouser de nouveau. Je mets en garde cette dame pour qu’elle ne perde pas ce qu’elle a d’heureux présentement au profit d’un menteur semblable au mien qui ne se corrigera jamais.

Vous rejoignez les mises en garde que je lui faisais. En même temps, comme ni vous ni moi ne possédons le don de divination nous permettant de lui dire hors de tout doute raisonnable qu’elle va inévitablement faire fausse route en retournant vers son ex, nous lui remettons entre les mains le soin de faire sa propre enquête pour se faire sa propre idée. Je me permettrai quand même de lui souligner que le bonheur doux et simple qu’elle connaît avec son amoureux actuel doit aussi être mis dans la balance.