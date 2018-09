L’Océanic échoue son premier test de la saison

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski faisait face à son premier véritable test de la saison. La troupe de Serge Beausoleil l’a littéralement échoué face à des adversaires beaucoup plus affamés et préparés à lui livrer bataille.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont inscrit trois buts aux dépens de Colten Ellis en deuxième période pour finalement vaincre les Bas-Laurentiens par la marque de 5-1, hier soir, au Colisée Financière Sun Life.

À l’image de certains matchs préparatoires, l’Océanic a prêché par indiscipline en accordant huit avantages numériques aux visiteurs. Patrick Hrehorcak et Félix Bibeau, à deux reprises, n’en demandaient pas temps pour lancer leur équipe vers la victoire.

Malgré le but de Jimmy Huntington, réduisant l’écart à 2-1, Rouyn-Noranda a profité d’une rare mauvaise sortie du gardien de l’Océanic pour signer le filet d’assurance avec une minute à faire au deuxième engagement.

Rafaël Harvey-Pinard a lancé dans une cage béante après que Peter Abbandonato eut récupéré la rondelle dans les patins d’Ellis. Ce fut le point tournant de la rencontre. William Rouleau complétait ensuite le pointage en fin de rencontre.

«On n’est peut-être venu pour jouer au hockey, mais pas à leur niveau», a indiqué le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. «À chaque fois qu’on créait une étincelle, on se ramenait au banc des pénalités. On a accordé 40 revirements. Les gars se pensaient ailleurs. Ce n’est pas notre équipe».

Lafrenière demeure à 43 buts

Puisqu’il n’a pas fait bouger les cordages, Alexis Lafrenière devra redoubler d’efforts pour s’approcher du record du plus grand nombre de buts réussis par un joueur âgé de 16 ans dans la LHJMQ.

Il ne lui reste plus que six parties pour rejoindre Sidney Crosby (54) et Pierre Turgeon (52) dans le groupe sélect des marqueurs de 50 buts avant leur 17e anniversaire. L’attaquant de Saint-Eustache en compte toujours 43 à sa fiche.

L’Océanic tentera de venger son revers cet après-midi en affrontant à nouveau les Huskies.