Michel Courtemanche parle de ses démons dans sa biographie

Dans sa première biographie, «Face à faces», Michel Courtemanche revient sur l'immense succès qu'il a connu à l'échelle internationale en humour, mais n'évite pas tous les côtés sombres de sa vie.

Racontées par le journaliste Jean-Yves Girard, les différentes tranches de l'existence de celui qui a donné vie à un batteur énergique, souriant et muet, en plus d'amener un vent de fraîcheur en comédie durant les années 1990, feront ressurgir une enfance pas toujours facile et ce soir de juillet 1997 où la carrière devant public de Michel Courtemanche s'est conclue dans la douleur.

Bipolarité, psychose, dépendances à l'alcool et à la drogue; le livre promet de ne rien épargner de la vie de cet artiste qui a dû se retirer de la lumière des projecteurs au début de la trentaine.

«Face à faces», publié par KO Éditions, sera déposé sur les tablettes des librairies le 17 octobre.