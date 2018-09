Les électeurs s’y feront-ils prendre encore une fois? Une élection qui ne se joue qu’à la seule question « n’importe qui sauf les libéraux »?

On connaît la rengaine, ces élections où la question prédominante s’articule autour de la volonté de « chingemin », la capacité des électeurs de tasser ceux qui gouvernent pour laisser la chance à d’autres.

Voter pour la CAQ parce que, collectivement, on en a soupé des libéraux.

Ah?

Je ne compte plus les fois où j’ai confronté des citoyens du Québec au cours des derniers mois afin de creuser un petit peu plus creux cette affirmation très sommaire.

« Tu sais que la CAQ propose à peu près la même chose que le Parti libéral? Que si tu as été dégouté par l’austérité des ministres Leitao et Coiteux, t’as encore rien vu avec les caquistes Chassin et Girard! »

« La CAQ sont les seuls qui peuvent battre les libéraux! »

« Justement. Demande-toi pourquoi. »

Tout sauf Stephen Harper!

On vient à peine de se faire faire ce coup-là en 2015. « N’importe qui sauf Stephen Harper! » Résultat? Justin Trudeau a été élu haut la main et gouverne texto pareil comme les Conservateurs, multiculturalisme et frontières ouvertes en prime.

Ah oui! Pis les selfies aussi. Y’é donc bin fin.

Au change, nous avons aussi été contraints d’acheter un oléoduc. Wow. La cerise sur le sunday c’est que le PM Trudeau est même jusqu’à aller dire que forcer la construction de l’oléoduc TransMountain s’inscrivait dans nos plans de lutte aux changements climatiques.

La belle affaire.

« N’importe qui sauf » n’est pas un projet de société...

Remarquez bien une chose, quand les élections ne se jouent que sur la seule question « N’importe qui sauf... », l’issue plait habituellement beaucoup à l’establishment.

C’est d’ailleurs –INCONTESTABLEMENT - la plus éclatante réussite de cet establishment au Québec; le fait d’avoir réussi à imposer comme seule solution de remplacement au Parti libéral (son parti de gouvernement), le parti qui propose le plus petit dénominateur de changement possible, la CAQ.

Il y a bien quelques divergences mineures sur la question identitaire, quoique la posture nationale avancée par François Legault en 2015 a presque disparu du radar, mais sur la gestion de l’État, ces deux partis sont au même diapason. Le candidat caquiste Éric Girard, économiste et banquier, n’a-t-il pas avoué candidement que la gestion libérale de l’État lui plaisait bien?

Dans l’ouvrage collectif Démantèlement tranquille, le professeur à l’UQAM et ancien président de la CSN Gérald Larose termine son texte (et clôt le livre) de la façon suivante :

« La CAQ est à cent lieues de la culture du modèle québécois. Elle qui se méfie de la société civile et qui tient en aversion ses organisations. Elle pour qui les candidats sont le choix du chef et non celui d’une structure démocratique locale. Elle qui veut privatiser une partie d’Hydro-Québec et la SAQ. Elle qui estime que le modèle commercial des garderies est valable. Elle qui a donné son aval à toutes les lois d’exception contre les travailleurs et les travailleuses. Elle qui veut baisser les impôts.

Elle qui recrute les idéologues de l’Institut économique de Montréal. Elle qui a fourni à l’équipe libérale ses principaux goons pour faire la « job de bras » aux grandes politiques sociales progressistes du Québec. Elle que la pratique du prêt usuraire de son président, rapidement balayée par son chef, a tout pour rivaliser avec l’éthique étriquée à laquelle les libéraux nous ont habitués. Équipe du changement? Quel changement? Changement plus? PLQ +

Vous avez aimé Couillard? Vous adorerez Legault. »

Voilà qui résume le mieux l’élection actuelle. Pour l’establishment du Québec, le meilleur changement c’est celui qu’il cautionne, c’est celui de la continuité.