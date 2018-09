Profiter de la retraite pour voyager

Le pouvoir d’achat des retraités profite à l’économie québécoise comme les agences de voyages, car ils sont nombreux à vouloir s’envoler, peu importe leur âge.

En 2017, on comptait 1,6 million de personnes âgées de 65 ans et plus au Québec sur une population de 8,4 millions. D’ici 2061, ce groupe d’âge connaîtra une forte croissance.

Une fois que les enfants ont quitté la maison et que l’hypothèque est payée, nombre de retraités disposent d’un pouvoir d’achat qui profite à l’économie.

Selon un sondage Vividata, effectué l’été dernier pour le compte de la revue Le Bel Âge, auprès de 1337 répondants, les personnes de 65 ans et plus ont dépensé en moyenne 1026 $ pour des voyages au Canada et 2659 $ pour des voyages à l’étranger au cours de la dernière année.

Repartir à neuf

L’achat de meubles a aussi généré des retombées appréciables puisque les répondants disent avoir dépensé 1982 $ à ce chapitre, en moyenne.

Selon Louisa Di Tullio, directrice de la publicité pour Bayard Canada, les dépenses en achat de meubles ne sont pas si surprenantes qu’elles en ont l’air considérant que nombre de retraités quittent leur domicile pour aller vivre en résidence.

« Ils profitent de ce changement dans leur vie pour rafraîchir le mobilier », dit-elle.

D’après Mme Di Tullio, les activités les plus prisées des retraités sont les voyages, le bénévolat et le retour aux études pour certains. D’autres retournent sur le marché du travail à temps partiel dans des domaines différents de ce qu’ils ont connu dans le but d’amasser de l’argent pour se gâter.

« Ils veulent pratiquer ou réaliser des choses qu’ils n’ont pas eu le temps de faire avant », exprime-t-elle.

Gilles Drouin, un retraité du milieu de l’enseignement, se prépare à partir bientôt pour la Tunisie.

« Voyager, c’est indispensable ! Ça ouvre l’esprit. Cela permet de voir différentes cultures, d’avoir un meilleur jugement et une meilleure tolérance aussi », a-t-il dit.

Baby-boomers

Chez Celebritours, du boulevard Lebourgneuf à Québec, près de 90 % de la clientèle est formée de gens à la retraite.

« Ce sont des personnes qui ont économisé toute leur vie. Ils ont la santé pour pouvoir en profiter », partage Isabelle McNicoll, directrice de l’agence.

Selon Michel Beaumont, directeur adjoint pour la FADOQ, régions de Québec et Chaudière-Appalaches, il ne faudrait pas croire que tous les retraités ont les moyens de voyager.

« Les baby-boomers, qui ont de bons fonds de retraite, vont consommer davantage. Par contre, dans la strate des 70 ans et plus, on note que le pouvoir d’achat est moins élevé. Beaucoup d’aînés ont besoin du supplément de revenu garanti parce qu’ils sont à faible revenu », a-t-il rappelé.