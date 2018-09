Québec ville en rose : donnez pour la cause

Le 3 octobre prochain, la Fondation du CHU de Québec lancera officiellement sa huitième campagne de financement Québec ville en rose, qui vise à amasser des fonds pour le Centre des maladies du sein du CHU de Québec–Université Laval. Les sommes recueillies permettent chaque année de poursuivre la recherche et d’acquérir des équipements de pointe qui permettent de faire davantage de prévention auprès de la population, d’offrir des traitements plus efficaces et de sauver plus de vies. Prenez part à ce mouvement rassembleur : devenez donateur, partenaire ou commanditaire.

Chaque année, le Centre des maladies du sein du CHU de Québec–Université Laval, considéré comme l’un des plus importants au Canada, diagnostique près de 1 200 nouveaux cas de cancer du sein et traite pas moins de 20 % de la clientèle québécoise. À l’occasion du Mois du cancer du sein, en octobre, la Fondation du CHU incite les entreprises et la population à s’investir pour la cause en donnant, en devenant porteurs de lumière, en organisant différentes initiatives en vue d’amasser des fonds. À surveiller également, les nombreuses entreprises qui illuminent leurs édifices de rose tout au long du mois en guise de témoignage de soutien.

Prenez part à ce mouvement rassembleur : devenez donateur, partenaire ou commanditaire. Pour en savoir plus sur les façons de vous impliquer dans cette collecte de fonds, consultez le cahier spécial Québec ville en rose dans l’édition du 29 septembre du Journal de Québec. Information sur la campagne et dons : quebecvilleenrose.ca.»