RDV Gentleman 2018

Hier soir, les gentlemen de la région et leur dame étaient conviés à une soirée exclusive à l’occasion du RDV Gentlemen pour amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer. Les invités pouvaient visiter cinq sections du « quartier général » établi au Club de Golf Royal Québec pour cette édition. Le Hangar, aménagé à l’extérieur, proposait aux visiteurs une flotte de véhicules haut de gamme. La section Intelligence offrait aux participants tout le nécessaire pour peaufiner leur look : barbiers, vêtements, etc. La section Laboratoire regroupait tout le nécessaire pour les « geek » tandis que la section Destination proposait de tout pour la détente et l’exotisme. La section Humaine, pour sa part, regroupait un casino, un encan silencieux, de la musique, des dégustations d’alcool et de bouchées gastronomiques. Pascale a assisté à cet événement. Prenez le pouls de la soirée en voyant son reportage, samedi, à l’émission.