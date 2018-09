«Terreur 404» continue de rayonner dans le monde

MONTRÉAL – La websérie «Terreur 404» est en voie de faire le tour du monde. Mise en ligne au printemps 2017 sur Tou.tv, la première saison des capsules d’épouvante créées par les auteurs Samuel Archibald et William S. Messier et réalisées par Sébastien Diaz, collectionne, depuis, les nominations et les distinctions à l’étranger.

Déjà sacrée meilleure série d’horreur au Séoul Webfest, en Corée, meilleure série web au Realist Web Fest, en Russie, meilleure série canadienne au T.O Webfest, à Toronto, et meilleure série d’action/suspense/thriller au Webfest Berlin, en Allemagne, où elle a également reçu le Grand Prix du Jury, la fiction vient d’être sélectionnée au UK Webfest et au London Short Series Festival, au Royaume-Uni, et dans huit catégories au Rio Web Fest, au Brésil.

Elle avait préalablement été présentée et nommée dans d’autres événements du genre à Hollywood, Copenhague et Vancouver.

Qui plus est, «Terreur 404» est également prophète en son pays, puisqu’elle a brillé au dernier Gala des prix Gémeaux, il y a deux semaines, en remportant les trophées de la meilleure émission ou série originale pour les médias numériques et du meilleur texte pour une émission ou série originale pour les médias numériques.

Deuxième saison

La deuxième saison de «Terreur 404» sera déposée sur Tou.tv à l’Halloween, le 31 octobre. Une date judicieusement choisie pour une websérie dont le ton est à la peur.

«Plus qu’à l’horreur», a précisé en entrevue la productrice Joanne Forgues, de Casablanca, qui chapeaute le projet.

Bâties comme des courts métrages, les mini-histoires de «Terreur 404» s’articulent autour de scénarios frissonnants qui surviennent à partir des nouvelles technologies (Tinder, Uber, Airbnb, etc). «C’est tout ce qui peut t’arriver de pire quand tu utilises ça, a spécifié Joanne Forgues. Ça touche tout le monde.»

Chaque épisode fait appel à des comédiens différents. Catherine Brunet, Sandrine Bisson, Bianca Gervais, Guillaume Cyr et Guy Nadon, entre autres, y ont tous joué un rôle.

Thriller amoureux

Forts de cette collaboration sur «Terreur 404», Sébastien Diaz et Samuel Archibald développent présentement une autre création avec la maison de production Casablanca, une série pour la télévision, cette fois, destinée à un diffuseur pour l’instant inconnu.

Sébastien Diaz confiait récemment aux journalistes que ce «thriller sur fond de rupture amoureuse» en 10 épisodes d’une heure pourrait voir le jour d’ici deux ans.

Lui-même en sera le réalisateur et signera la musique après avoir eu l’idée originale, et Samuel Archibald écrit présentement les textes.

Diaz voudrait en outre que sa conjointe, Bianca Gervais, incarne un personnage dans l’émission, même si la distribution n’a pas encore été confirmée.

Le couple, qui anime et conçoit le magazine «Format familial», à Télé-Québec, caresse d’autres idées de plateaux de variétés qu’il voudrait amener à l’écran éventuellement.

Casablanca, qui était aussi derrière «Les invincibles» et «Série noire», et qui produit «En tout cas», à TVA – la deuxième saison de la comédie sera présentée en janvier –, est par ailleurs à l’origine de «5e rang», nouvelle série de Sylvie Lussier et de Pierre Poirier, les auteurs de «L’auberge du chien noir».