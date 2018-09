Un bébé des Gémeaux

« Pendant que tout le monde faisait le party, moi j’avais des contractions ! J’ai accouché le lendemain. Mon deuxième accouchement a mieux été que le premier. Henri est né à 38 semaines à sept livres et demie. C’est un beau bébé, bien en santé », raconte-t-elle, jointe par téléphone, jeudi dernier.

Âgée de 46 ans, la nouvelle maman se porte bien et croit définitivement que les femmes plus matures peuvent aussi devenir mères.

« Les infirmières se disaient que j’étais un cas à surveiller et finalement, elles voyaient à quel point j’étais en forme. Mes amies viennent me voir et elles disent la même chose », dit-elle.