Un grand rôle pour Guilbault

Contrairement aux informations qui ont circulé ces derniers jours et qui faisaient de Sonia Lebel la prochaine vice-première ministre, c’est plutôt M me Guilbault que le chef François Legault souhaite voir occuper ce poste, selon de fortes rumeurs qui courent à l’interne.

Au contraire, M me Guilbault s’est avérée solide, n’a commis aucune bourde et a dirigé la presque totalité des points de presse organisés avec des candidats de la région de Québec.

Son expérience comme porte-parole et directrice des communications au Bureau du coroner, notamment lors des tragédies de Lac-Mégantic, de L’Isle-Verte et lors de la tuerie de la mosquée de Québec, lui a certes été profitable.

Elle possède par ailleurs de nombreux autres atouts. En plus d’être une femme – M. Legault a souvent parlé de la nécessité d’avoir plus de femmes en politique, et a promis la parité dans un éventuel conseil des ministres sous sa gouverne –, elle représente les jeunes et les familles. Son profil représente fort bien le changement tant promis par la CAQ.