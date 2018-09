Un premier départ pour Souleymane Karamoko

Après une chaude lutte toute la semaine, Souleymane Karamoko obtiendra son premier départ en carrière.

En raison de la blessure à Nicolas Viens qui a subi une commotion cérébrale contre McGill, le poste de partant comme demi défensif du côté large du terrain était ouvert. La recrue française a obtenu la faveur devant Laurence Poirier-Viens et Alexandre Lebreton qui sera néanmoins en uniforme pour la première fois dans les rangs universitaires.

« C’est vraiment cool, a souligné Karamoko. La compétition a été féroce toute la semaine. Je suis en confiance. Mon plus gros défi sera de faire mes jeux et me concentrer sur mon 1/12. En raison de mes qualités athlétiques, c’est parfois tentant d’en faire plus, mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne à Laval. »

« Ma plus grosse adaptation a été d’apprendre le cahier de jeux, de poursuivre le produit des Filons de Thetford Mines. J’avais vraiment du mal au début du camp d’entraînement. Avec les Filons, nous avions deux ou trois couvertures. »

Utilisé sur les unités spéciales en raison de ses qualités athlétiques, Karamoko a été en uniforme à toutes les parties depuis le début de la saison.

Changements sur la ligne offensive

Si on savait depuis le début de la semaine qu’un nouveau venu serait en uniforme sur la ligne offensive en raison de la mutation du garde Jonathan Plé comme plaqueur, Justin Éthier a apporté un autre changement.

« Sur la ligne, nous avons un groupe compétitif et talentueux, a raconté le coordonnateur offensif Justin Éthier pour expliquer ses décisions. C’est extrêmement difficile à chaque semaine. »

Ils n’occuperont pas un poste de partant, mais le garde Philippe Robitaille et le bloqueur Andy Genois disputeront leur premier match en carrière dans les rangs universitaires. Le vétéran Pierre-Karl Lanctôt a été laissé de côté. Même chose pour le porteur de ballon Alexis Côté qui cédera sa place à Philippe Lessard-Vézina.

Le centre arrière Félix Garand-Gauthier et l’ailier espacé Antoine Dansereau-Leclerc effectueront un retour au jeu. Blessé à un coude, le plaqueur Samuel Maranda-Bizeau ne sera pas en uniforme et Aleck Brodeur évoluera comme partant. Le demi inséré Vincent Forbes-Mombleau sera à l’écart en raison d’une blessure à une cheville. Mathieu Robitaille sera le partant.