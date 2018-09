Un prétendu «sorcier» fait réduire sa peine pour éviter l’expulsion

Un prétendu «sorcier» qui a reçu une peine de 9 mois de prison en 2014 pour avoir pratiqué la magie frauduleusement à Québec a réussi à obtenir en appel une réduction de celle-ci pour être en mesure de contester son avis d’expulsion du pays.

Yacouba Fofana, un Guinéen de 41 ans, a reçu un avis d’expulsion un mois après sa condamnation en 2014. La peine prononcée le même jour était une suggestion commune, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité.

Celui qui se faisait appeler "professeur Alfoseny" et qui offrait ses services de magie sur Kijiji a plaidé ignorer que sa peine de 9 mois aurait des impacts sur son statut de réfugié. Cette conséquence n’avait pas été évoquée devant le tribunal à l’époque, tout comme le fait qu’il était aux prises avec des problèmes de dépendance aux jeux de hasard.

Des remords crus

La juge Annie Trudel de la Cour du Québec a conclu vendredi qu’une peine réduite de six mois moins un jour, tel que le demandait l’homme, demeurait une peine juste et appropriée, qui «convient le mieux pour favoriser sa réinsertion sociale déjà bien amorcée». Il pourra ainsi contester son avis d’expulsion du pays devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ce qui n’était pas possible avec la peine initiale.

La juge a cru les remords exprimés par le père de famille et son désir de se réhabiliter, soulignant qu’il a bien remboursé 3000$ à une victime, complété sa probation et amorc une thérapie pour régler ses problèmes de dépendance aux jeux.

Interdit d'opérer un commerce de magie

Puisque sa peine pour fraude et sorcellerie a déjà été purgée, celle reçue vendredi en est une suspendue, suivie d’une probation d’un an. Il lui est interdit de communiquer avec les victimes et d’opérer tout commerce de voyance, de magie ou de bonne aventure.

Fofana avait été piégé en 2014 par un agent d’infiltration. Il promettait des choses dans le but de redonner le bonheur aux gens. Dans les annonces qu'il plaçait, il disait pouvoir résoudre «vos problèmes, retour de l'être aimé, chance, jeu et protection», le tout avec un «résultat garanti».