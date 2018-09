Un toit permanent pour le marché public de Sainte-Foy

La Ville de Québec investira 11 M$, d’ici 2020, pour doter le marché public de Sainte-Foy d’une structure permanente et pour la réfection complète du stationnement.

Le maire Régis Labeaume en a fait l’annonce, avec plusieurs membres de son équipe vendredi après-midi, sous un soleil radieux devant les vieilles toiles jaunes qui font office d’abri pour ce marché saisonnier.

PHOTO JOURNAL DE QUÉBEC, JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS

Récemment, la publication de documents d’appels d’offres au sujet de ces terrains avaient laissé planer un certain doute sur l’avenir du marché. Le maire avait ensuite tenté de se faire rassurant. Vendredi, il était fier de confirmer que le marché de Sainte-Foy est «non seulement là pour rester mais qu’il sera réaménagé de façon remarquable».

La future structure de bois, d’acier et de verre sera «moderne, dynamique, conviviale et attrayante», s’est-il félicité. Elle sera érigée le long de l’avenue Roland-Beaudin et s’arrimera à une future station de tramway.

Des murs rideaux amovibles devraient permettre aux marchands et aux clients de se protéger de la pluie. Le stationnement, qui sera végétalisé, comprendra 638 cases, à terme, soit une trentaine de plus qu’à l’heure actuelle.

«Ces travaux se feront en coordination avec les travaux du Centre de glaces, les travaux d’amélioration du Centre sportif et avant les travaux d’aménagement du réseau de transport en commun structurant sur l’avenue Roland-Beaudin. D’ici quelques années, le secteur aura complètement changé de visage», s’est réjoui le maire de Québec.

Travaux échelonnés sur deux ans

La Ville de Québec a précisé qu’il n’y aurait «aucune rupture de service» durant les travaux en 2019 et en 2020 puisque le chantier sera effectué «par phases» afin de conserver les tentes actuelles et un nombre suffisant de cases de stationnement en tout temps.

Le marché public de Sainte-Foy permet à une cinquantaine de producteurs locaux d’écouler leurs produits durant la belle saison. Des milliers de personnes s’y rendent lors des «gros samedis d’été», a indiqué le président de la Coopérative du marché public de Sainte-Foy, Pierre Samson, qui affichait une mine rayonnante lors de cette annonce.

Selon lui, l’ajout d’une structure et d’un toit permanent, assurera la survie de ces producteurs qui ne sont «pas assez gros pour aller dans les grandes chaînes et pas assez petits» pour écouler leurs produits sur le bord de la route.

Déménagement du marché aux puces

Le marché aux puces de Sainte-Foy, qui s’installe dans le stationnement adjacent du marché public de mai à septembre, le week-end, devra déménager temporairement durant le chantier qui débutera au printemps 2019.

Le maire n’a pas voulu confirmer le lieu qui serait désigné, tant pour la période du chantier que pour l’avenir. Plusieurs hypothèses sont actuellement à l’étude.