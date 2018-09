Une bande-annonce pour «La course des tuques»

Le film d'animation québécois «La course des tuques» a maintenant une bande-annonce digne de ce nom.

Déposé sur la page Facebook du long métrage attendu en salle le 7 décembre, le montage de plus de deux minutes propose des images de la compétition de descente en luge qui aura lieu dans le village de François Les Lunettes.

L'équipe à l'origine de «La guerre des tuques 3D» tentera de faire aussi bien qu'avec sa première aventure qui a incité les cinéphiles à dépenser, plus de 3,4 millions $ dans les cinémas à la fin de 2015 et au début de 2016. Mariloup Wolfe, Sophie Cadieux, Gildor Roy et Hélène Bourgeois-Leclerc font partie de la distribution vocale.

Afin de patienter jusqu'à la sortie de «La course des tuques», la trame sonore de la comédie familiale – à l'enregistrement de laquelle ont participé des artistes tels que Alex Nevsky, Garou, Dumas, Alexe et Ludovick Bourgeois – sera disponible à compter du 16 novembre.