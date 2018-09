Victoire contre le Vieux-Montréal

Après avoir surpris les Spartiates du Vieux-Montréal la fin de semaine dernière en leur infligeant un premier revers cette saison par la marque de 37-28, les Élans de Garneau seront-ils en mesure de poursuivre sur leur lancée, samedi, alors qu’ils accueilleront les Cougars du Collège Champlain?

«Ce fut une belle grosse victoire, mais un match ne fait pas une saison, a prévenu l’entraîneur-chef des Élans Claude Juneau. Une telle victoire est bonne pour la confiance, mais on doit s’assurer que les joueurs n’aient pas d’excès de confiance.»

«Oui on a gagné, mais ce fut loin d’être parfait, de poursuivre Juneau. Pour notre capacité à disputer 60 minutes complètes, on est loin d’être satisfait. On menait 30-2 et le Vieux-Montréal est revenu au 4e quart pour réduire l’écart à 30-28 et on a rembarqué Tristan Blais pour réussir une bonne série et un touché.»

Les deux équipes présentent une fiche identique de trois victoires et deux revers. «C’est le jour de la marmotte à chaque semaine, a-t-il imagé. Tout le monde peut battre tout le monde. Notre gros défi est de jouer 60 minutes disciplinées. Il y a une rivalité naturelle entre les deux équipes et on va avoir droit à un match physique et intense.»

Première victoire

Fort de leur première victoire, les Titans de Limoilou (1-4) accueilleront les Spartiates. «La victoire a fait du bien, a reconnu l’entraîneur-chef Dave Parent. À mon avis, les Spartiates sont l’équipe la plus constante du circuit à l’exception de leur faux pas de la semaine dernière. Il s’agit d’un bon défi. Si nous ne sommes pas prêts, cela signifiera que nous ne sommes pas prêts à monter au classement.»

Les Titans ont utilisé deux quarts-arrières dans la victoire face au CNDF. Le vétéran Olivier Bamrounsavath et la recrue Félix Lacasse. «Les deux ont très bien fait et notre décision n’est pas encore prise. La confiance d’Olivier devait être rebâtie. Quand le vent a tourné à CNDF, ce sont les jeunes qui ont élevé leur jeu d’un cran. Nous avions 18 recrues parmi nos partants.»

Séquence de 3 défaites

Le CNDF (1-4) tentera de freiner une séquence de trois défaites en visitant les Nordiques de Lionel-Groulx (1-4). La défaite de 30-17 face aux Titans a-t-elle laissé des traces? «Les gars ont bien réagi à l’entraînement et on sent un vent de changement, a affirmé le pilote Marc-André Dion. Des plus jeunes assument du leadership. On ne contrôle pas tout, mais on doit y aller un match à la fois. Plusieurs de nos 13 partants blessés seront de retour après la semaine de congé.»

Finalement, les Faucons de Lévis-Lauzon (2-3) rendront visite aux Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu (3-2), l’équipe de l’heure dans le circuit collégial Division 1 après des victoires contre Vanier et André-Grasset.

«On doit faire nos preuves, a reconnu l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard, et montrer qu’on est capable de rivaliser avec tout le monde. Saint-Jean possède un bon porteur de

ballon (Étienne Doyon), une ligne offensive qui est bien dirigée et une excellente ligne tertiaire.»