[VIDÉO] Alain Côté donne son appui... à la Coalition Avenir Québec!

L’ex-joueur des Nordiques de Québec Alain Côté a donné son appui à la Coalition Avenir Québec dans une vidéo publiée sur la page Facebook du parti, aujourd'hui.

«Moi, je sais que mon but était bon. Il y en a qui disent qu’il ne l’était pas, mais j’ai pas besoin de reprise pour savoir qu’il était vraiment bon. Au Québec, on a besoin de changement. Si votre but c’est de voter pour la CAQ de François Legault, votre but... est bon», a-t-il affirmé le plus sérieusement du monde, assis dans un vestiaire de hockey.

Si vous ne savez pas de quel but parle Alain Côté, on se demande où vous étiez ces dernières décennies.

Il semble qu’Alain Côté s’était déjà également impliqué personnellement dans la campagne électorale de la candidate caquiste dans Jean-Talon Joelle Boutin auparavant. Sa belle-fille est la directrice de campagne de cette dernière.

«Alain Côté, outre le fait qu’il fut un excellent joueur de hockey, est un homme très généreux. Le soir où l’on a mis nos pancartes, il est venu aider notre équipe, gérée de main de maître par sa belle-fille Valérie (ma directrice de campagne). Une campagne électorale est un sport d’équipe et je me souviendrai toujours de tous ceux et celles qui sont venus prêter main forte. Merci du fond du cœur», a écrit Boutin sur sa page Facebook.

Décidément, avec cette annonce, la campagne électorale vient de prendre une tout autre tournure... ou pas!