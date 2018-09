2528 livres: record de la plus grosse citrouille en Amérique du Nord

DEERFIELD, New Hampshire – Un homme du New Hampshire a battu, à la fin de la semaine, le record de la plus grosse citrouille en Amérique du Nord.

Steve Geddes a fait pencher la balance à 2528 livres (1147 kilos) avec sa cucurbitacée géante lors d’une pesée à la foire agricole de Deerfield, dans le centre de l’État américain, rapportent plusieurs médias.

La citrouille, déformée par son poids et à peine orangée, est le plus gros spécimen de ce type de courge jamais cultivé en Amérique du Nord. Le record mondial de 2624 livres appartient à un homme de la Belgique et a été établi en 2016.

Pour donner une idée de l’ampleur de ces chiffres, une voiture compacte pèse environ 2500 livres.

M. Geddes a mérité un prix de 6000 $ pour l’atteinte de ce record.

Des jardiniers présents lors de la foire agricole ont expliqué que faire croître un tel géant exige une terre riche, une météo favorable, de la chance et beaucoup de fertilisants.