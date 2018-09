Devenu « pratiquement un paria » au sein de son propre parti, Stéphane Le Bouyonnec a démissionné de son poste de président de la CAQ et de candidat dans La Prairie en pleine campagne électorale. Même s’il avait liquidé ses actions au sein de Techbanx, l’homme d’affaires est arrivé à la conclusion qu’il nuisait à son parti en raison de ses liens passés avec l’entreprise canadienne de prêt privé à 90 % d’intérêt. C’est l’ex-député caquiste et jusqu’à tout récemment vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Christian Dubé, qui a remplacé au pied levé Stéphane Le Bouyonnec dans La Prairie. Accueilli comme un joueur de premier trio par son chef François Legault, M. Dubé a toutefois dû se défendre de s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts puisque la société d’État a investi plusieurs millions $ pour l’achat d’actions d’une entreprise dont son épouse était actionnaire et administratrice.