Autre date butoir sans entente?

Dimanche est la plus récente date butoir imposée par l’administration Trump au Canada pour signer une nouvelle entente de libre-échange. Or, encore une fois, la journée risque de se terminer sans la signature du Canada sur un nouvel accord de l’ALENA.

La majorité des experts consultés par Le Journal s’entendent pour dire qu’il ne devrait pas y avoir de conséquences pour le Canada dans les prochains jours. Mais si les États-Unis décident de signer une entente uniquement avec le Mexique et d’ainsi exclure le Canada, les conséquences pourraient être « catastrophiques ».

« Le Canada doit absolument faire partie de l’ALENA », analyse Ian Lee, professeur à l’École de gestion de l’Université Carleton.

Le Journal vous présente quelques conséquences possibles de l’échec éventuel des négociations entre le Canada et les États-Unis.

► Disputes chez les Américains

Il ne serait pas étonnant que le président Trump annonce prochainement qu’il amorce le retrait des États-Unis de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), croit Patrick Leblond, expert en commerce international et associé principal au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale.

« Le but va être de s’en prendre au Canada et de démontrer clairement son insatisfaction face aux négociateurs canadiens », explique-t-il. Or, le retrait de l’ALENA doit en théorie aussi être ratifié par le Congrès américain, qui pourrait passer aux démocrates lors d’élections en novembre prochain.

Si c’est le cas, il n’est pas impossible que ceux-ci s’opposent à la fin de l’ALENA, dans le but de nuire à Trump, ajoute M. Leblond.

► Chute du dollar canadien

Si le Canada devait être exclu d’un futur échange commercial avec les États-Unis, les premiers contrecoups se feraient sentir avec la chute de la valeur du dollar canadien.

Selon Ian Lee, notre devise pourrait même perdre de 10 % à 20 % de sa valeur dans les semaines qui suivraient une décision potentielle des États-Unis d’aller de l’avant avec un accord de libre-échange uniquement avec le Mexique.

« Le dollar va descendre de façon significative si le Canada n’est pas inclus dans une entente de libre-échange avec les États-Unis. Ça pourrait survenir [très rapidement] parce que le marché des devises risque de perdre confiance dans le dollar canadien. Ce marché est extrêmement réactif », dit le professeur.

► Hausse du prix des importations

Si le dollar canadien perd de la valeur comparativement aux devises étrangères, il en coûtera donc plus cher pour les entreprises d’importer des produits au Canada.

Résultat : le prix de très nombreux biens et services offerts au Canada pourrait grimper en flèche au cours des mois suivant l’exclusion du pays d’une entente avec les États-Unis.

« Du concombre acheté au supermarché au voyage en Floride, que les Canadiens aiment tant faire en janvier, il y a tellement de produits qui seront affectés, indique le professeur Lee. La hausse des prix sera la conséquence des négociations échouées la plus visible et la plus rapide de toutes. »

► Chute des investissements

L’un des attraits du Canada pour les investisseurs est son accès facile au marché américain via l’ALENA. Ainsi, si cet avantage est perdu, le Canada risque de perdre énormément d’investisseurs, autant locaux qu’internationaux.

« L’exemple le plus clair est un propriétaire d’usine qui fait beaucoup affaire avec les États-Unis. Lorsque vient le temps de se construire une nouvelle usine, est-ce qu’il voudra le faire au Canada tout en sachant qu’il va devoir payer des tarifs douaniers ? Non, il ira tout simplement construire aux États-Unis à la place », illustre M. Lee.

Mais même l’incertitude présente affecte le Canada, croit le professeur de sciences politiques à McGill, Krzysztof Pelc.

« Le vrai coût de ces renégociations nous vient de l’incertitude qui en résulte : on voit déjà des taux d’investissements diminués, et c’est parce que les entreprises sont incapables de planifier. Dans ce sens, même un mauvais scénario pourrait être préférable à ce limbo continu », croit l’expert.