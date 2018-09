«Ça a passé tellement vite», confie Marie-Élaine Thibert

Il y a 15 ans, le Québec apprenait à connaître Marie-Élaine Thibert grâce à l’émission Star Académie. Aujourd’hui, la chanteuse s’offre, le temps d’un concert, une occasion de regarder le chemin parcouru. « Je ne m’attendais pas à avoir cette carrière-là. Dans ma tête, c’était pour des gens comme Céline Dion », confie-t-elle.

De son propre aveu, la chanteuse a longtemps pris sa carrière « au jour le jour », et ce, dès le début de l’aventure Star Académie qui l’a propulsée en 2003.

« Au départ, je ne pensais même pas être prise. Puis je ne pensais pas me rendre en finale. Et même là, je ne m’attendais­­ pas à avoir la chance de lancer des albums », se rappelle Marie-Élaine Thibert en entretien au Journal.

La suite, on la connaît. La chanteuse a eu un parcours couronné de succès, avec sept albums à son actif, plusieurs tournées, une poignée de récompenses et quelques duos avec des artistes tels que Céline Dion et Chris De Burgh.

« Il y a des événements ou des trucs, ce sont les fans qui me les rappellent. Et là je me dis “Ah oui, c’est vrai ! J’ai fait ça, moi”. Ça a passé tellement vite », explique la chanteuse.

Jeudi soir, c’est un survol exhaustif des 15 dernières années que Marie-­Élaine Thibert offrira à ses fans. Elle remontera d’ailleurs tout au début de son ascension en revisitant Et c’est pas fini, la chanson qui a lancé l’aventure Star Académie. Et elle retrouvera sur scène son complice des premiers instants, Wilfred Le Bouthillier.

Ensemble, ils interpréteront Si demain, l’adaptation bilingue du mégasuccès international Total Eclipse of the Heart, qu’ils avaient livrée à Cannes au World Best, un concours international où se sont affrontés des participants de Star Académie de différents pays. Ils ont terminé en deuxième position.

« Ça a été un grand moment. Et cette chanson-là, ça doit faire 12 ans qu’on ne l’a pas faite ensemble. J’ai des frissons chaque fois que je revois la vidéo », confie-t-elle.

« Wilfred et moi, c’est toujours spécial quand on se revoit. On n’a pas la chance de se faire des soupers souvent ou de se voir régulièrement parce qu’on est tous les deux occupés chacun de notre côté. Mais on se texte, on prend des nouvelles. Et les réseaux sociaux nous aident beaucoup. On ne s’est jamais vraiment perdus », ajoute Marie-Élaine Thibert.

Portion « talk-show »

Le chanteur acadien ne sera pas le seul invité à la soirée du 4 octobre. Marie-Élaine Thibert a fait appel à Stéphane Venne, Luce Dufault, Marie Michèle Desrosiers, Martine St-Clair, le quatuor vocal Quartom et la chorale Afrika Intshiyetu afin qu’ils prêtent leurs voix aux célébrations.

Durant certaines portions de la soirée, ils se prêteront également au jeu que Marie-Élaine Thibert qualifie de « talk-show », où la principale intéressée et ses invités s’adresseront au public pour partager anecdotes, souvenirs et faits cocasses survenus au cours des 15 dernières années.

« Ces années-là, c’est clair que je veux les chanter. Mais je veux aussi en parler, les raconter », déclare Marie-Élaine Thibert.

Encan silencieux

Le concert sera également accompagné d’un encan silencieux au profit du Théâtre Paradoxe, qui vient en aide aux jeunes avec son programme de réinsertion socioprofessionnelle. Des vêtements et accessoires de la chanteuse seront vendus, dont une robe portée lors d’un gala de Star Académie et les souliers avec lesquels Marie-Élaine Thibert a foulé la scène du Colosseum du Caesars Palace pour chanter en duo avec Céline Dion.

► Marie-Élaine Thibert célébrera ses 15 ans de carrière sur la scène du Théâtre Paradoxe, à Montréal jeudi soir.