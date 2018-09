[VIDÉO] Catherine Durand revisite 20 ans de carrière en mode intimiste

Catherine Durand vit de sa musique depuis 20 ans. L’auteure, compositrice et interprète a choisi de souligner cette étape avec Vingt, un album où elle revisite neuf de ses chansons en mode intimiste.

Vingt est un survol de ses six albums lancés entre 1998 et 2016. De Flou à La pluie entre nous.

Cette idée de présenter des versions épurées de Peu importe, Le temps presse, Sur mon île, La lune est au ciel et autres titres de son répertoire a vu le jour en janvier 2018.

« Je me suis mise à fouiller dans mes archives pour alimenter ma page Facebook et ce retour en arrière m’a permis de constater le chemin parcouru », a-t-elle relaté lors d’un entretien.

Un temps d’arrêt qui, précise-t-elle, lui a fait du bien.

« C’est un métier qui est de plus en plus difficile et réussir à tenir le coup, durant tout ce temps-là, malgré les hauts et les bas, est quelque chose que je trouve admirable. Ces 20 années sont passées tellement rapidement. J’avais envie de souligner ce moment », a-t-elle confié.

L’auteur, compositrice et interprète a réécouté ses premiers albums et elle a constaté que la Catherine Durand de 1998 n’était plus du tout la même personne aujourd’hui.

L’idée de refaire certaines chansons apparaissait être un exercice intéressant.

« Un disque, c’est quelque chose qui est figé dans le temps. Il y a une signature musicale qui est étampée, les influences du moment, et c’est comme ça. Les chansons, lorsqu’on les fait en spectacle, sont toutes nouvelles. Elles n’ont pas eu le temps de mûrir et on n’a pas eu le temps vraiment de se les approprier. J’ai eu envie de refaire des arrangements et permettre à ces chansons d’avoir une deuxième vie », a-t-elle précisé.

Photo courtoisie

Conserver l’essentiel

Elle a choisi de les dénuder, de leur donner une couleur plus actuelle et mettre la mélodie, la voix et les mots en lumière.

« L’idée était de revenir à l’essentiel. Ces chansons, à la base, ont été écrites à la guitare dans mon salon. »

Elle dit avoir appliqué les principes de l’économiste Pierre-Yves McSween, qui a écrit un livre intitulé En as-tu vraiment besoin ?

« Un des disques qui m’a le plus influencée, au cours des cinq dernières années, est Carrie & Lowell de Sufjan Stevens.

« J’essayais vraiment d’en mettre le moins possible côté arrangements. L’essentiel de la musique, c’est la chanson, avec la voix, les mots et la mélodie », a-t-elle mentionné.

Catherine Durand propose une toute nouvelle chanson avec Le Loup, en duo avec Alexandre Désilets.

« Je voulais faire ce duo avec une voix d’homme et j’étais à la recherche d’une voix capable d’aller dans le falsetto. Et des gars qui sont capables de chanter aigu, il n’y en a pas tant que ça. Alexandre a une voix extraordinaire et qui me donne des frissons. Il est un des rares chanteurs qui utilise sa voix comme un instrument de musique. Sa voix, pour lui, est comme une guitare ou un “cor français”. Il utilise sa voix comme personne d’autre et il n’y a aucun chanteur au Québec qui fait ce que ce gars-là fait. C’est un des beaux moments sur l’album », a-t-elle fait remarquer.

L’auteur, compositrice et interprète a l’intention d’amener les couleurs intimistes de Vingt sur scène. Ce qu’elle fera en duo avec le guitariste André Lavergne. Des dates seront annoncées sous peu

Pas de compromis

Vingt a permis à Catherine Durand de faire une pause, de se vider la tête, comme elle le dit, et de faire un bilan de vie et de carrière. Une carrière qui lui permet de gagner sa vie depuis 20 ans.

« Je trouve que j’ai eu un beau parcours. Je ne suis pas une artiste qui a vendu des trentaines de milliers d’albums et plus et je n’ai pas eu une période d’hyperpopularité. J’ai toujours été très impliquée dans ma carrière et mes choix artistiques. J’ai choisi la constance et la longévité et il n’y a aucun de mes albums que je regrette. J’ai vu plusieurs artistes qui ont eu de gros succès et qu’on ne voit plus aujourd’hui. Je n’ai jamais fait de compromis, je n’ai jamais joué de game et je suis encore là. La vie a été bonne avec moi et j’avance là-dessus », a-t-elle témoigné.

►Vingt sera en vente en copie physique et numérique à partir du 5 octobre. Des lancements auront lieu le 11 octobre au Ministère à Montréal et le 16 octobre au Petit-Champlain.