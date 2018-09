C.C. Sabathia suspendu

Les lanceurs C.C. Sabathia et Andrew Kittredge ont tous deux écopé d’une suspension et d’une amende pour les gestes posés lors du match de jeudi dernier entre les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay.

Sabathia a reçu une suspension de cinq matchs, tandis que son homologue des Rays sera tenu à l’écart du jeu pour trois rencontres. Les suspensions seront purgées au début de la saison prochaine. Les montants des amendes n’ont pas été dévoilés par les autorités du baseball majeur.

Kittredge avait lancé une balle près de la tête d’Austin Romine en début de sixième manche. Dès son retour au monticule, Sabathia a répliqué en atteignant Jesus Sucre au poignet droit avec une balle rapide, étant immédiatement expulsé de la partie.