Célébrer l’héritage musical de ses parents

Les formations qui rendent hommage à des groupes célèbres qui n’existent plus sont habituellement constituées d’illustres inconnus. The Music of Cream, qui reprend la musique du trio britannique, est pilotée par les fils des membres originaux Jack Bruce et Ginger Baker, et Will Johns, neveu d’Éric Clapton.

« Je ne sais pas si d’autres l’ont déjà fait, mais c’est quelque chose qui me semble assez unique. C’est un peu comme si Dhani Harrison et Sean Lennon se réunissaient pour jouer des chansons des Beatles », a déclaré Malcom Bruce la semaine dernière, lors d’un entretien téléphonique.

Cream, qui a fait quatre albums studio, est derrière les titres Sunshine of Your Love, White Room, Crossroads et SpoonfuI.

Improvisation et jams

Le musicien précise que le trio n’essaie­­­ pas d’être Cream.

« Nous ne sommes pas un groupe hommage traditionnel. Notre mission est de faire revivre l’esprit de Cream. On n’essaie pas de les copier », a-t-il expliqué.

« Je regardais la liste des chansons interprétées en 1968 au Royal Albert Hall à Londres, et ils avaient fait neuf chansons. Chacune durait 10 ou 15 minutes. Une pièce comme Spoonful, tu peux, je crois, la jouer durant une heure. Nos spectacles ne sont jamais identiques », a lancé le musicien.

Malcolm Bruce explique qu’il était un peu réticent au début de cette aventure mise sur pied par un producteur néo-zélandais.

« J’ai eu beaucoup de travail à faire vocalement. Je suis un baryton comparativement à mon père qui a une voix de ténor. Ce fut un bon défi pour moi de m’adapter à ces chansons », a-t-il dit.

►The Music of Cream se produira en spectacle ce soir (samedi 29 septembre) au Théâtre Corona à Montréal et dimanche (30 septembre) au Cécile et Ramone à Québec.