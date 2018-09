Cinq films à voir au FNC

Du nouveau film-choc de Lars von Trier au premier long métrage anglophone du Français Jacques Audiard, en passant par la nouvelle réalisation du cinéaste afro-américain Barry Jenkins, le Festival du nouveau cinéma (FNC) propose encore cette année une programmation éclectique et alléchante qui rassemble plus de 300 films en provenance d’une soixantaine de pays. En voici cinq à ne pas manquer.

Si Beale Street pouvait parler

Photo courtoisie, FNC Le FNC a frappé un grand coup en programmant pour sa soirée d’ouverture ce nouveau film du cinéaste afro-américain Barry Jenkins, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2017 avec son drame Moonlight. Adapté du roman du même titre de James Baldwin, Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) raconte l’histoire d’une jeune femme de Harlem qui tente de prouver l’innocence de son fiancé dont elle est enceinte et qui a été faussement accusé de viol. Le film, qui met en vedette Kiki Layne, Stephen James et Regina King, a reçu un bel accueil au Festival de Toronto il y a trois semaines. Guy

Photo courtoisie, FNC Le FNC clôturera cette 47e édition avec la première internationale de cette comédie dramatique qui se penche sur la vie et la carrière de l’artiste de variétés français Guy Jamet, qui a connu ses heures de gloire des années 1960 à 1990. Construit comme un faux documentaire, Guy met en scène un journaliste qui, après avoir appris qu’il était le fils illégitime de Guy Jamet, décide de le suivre en tournée pour réaliser un film sur lui. C’est l’humoriste et comédien français Alex Lutz qui a écrit et réalisé le film, en plus d’incarner lui-même le personnage de Guy Jamet à différentes époques de sa vie.

Genèse

Photo courtoisie, FNC Actuellement sur une lancée à Hollywood­­­, le jeune acteur québécois Théodore Pellerin joue un des rôles principaux de ce nouveau long métrage du cinéaste Philippe Lesage (Les démons) qui a été lancé en première mondiale l’été passé au Festival de Locarno­­­, en Suisse. Genèse, dont l’histoire se déroule dans un collège privé de garçons et qui met aussi en vedette Noée Abita et Pier-Luc Funk, est un film sur les premiers amours.

The Sisters Brothers

Photo courtoisie, FNC Un des gros morceaux du festival cette année, ce premier film anglophone du cinéaste français Jacques Audiard (Un prophète, Dheepan) s’appuie sur une distribution de premier plan composée notamment de Jake Gyllenhaal, John C. Reilly et Joaquin Phoenix. En adaptant le roman The Sisters Brothers de l’auteur canadien Patrick deWitt, Audiard s’est fait plaisir en revisitant à sa façon un genre profondément américain : le western.

The House that Jack Built

Photo courtoisie, FNC Ce nouveau film du sulfureux cinéaste danois Lars von Trier (Dogville, Dancer in the Dark) n’a laissé personne indifférent lors de sa première mondiale au Festival de Cannes, en mai dernier. Alors qu’une centaine de spectateurs ont quitté la salle au milieu de la projection à cause, semble-t-il, de certaines scènes particulièrement choquantes, ceux qui sont restés jusqu’à la fin ont applaudi le film à tout rompre. Décrit comme une œuvre provocante et cauchemardesque, The House that Jack Built nous plonge dans la tête d’un architecte devenu tueur en série, incarné par l’acteur américain Matt Dillon.

♦ Le 47e Festival du nouveau cinéma aura lieu du 3 au 14 octobre.