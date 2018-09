Commettre l’irréparable

Entre six et huit meurtres d’enfants sont commis chaque année au Québec. Des assassinats qui sont généralement commis par la mère. Avec Celle qu’on pointe du doigt, Marie-Pier Lagacé a décidé d’explorer comment une femme ordinaire et sans histoire peut commettre un geste aussi violent.

La jeune comédienne, issue de la cohorte 2014 du Conservatoire d’art dramatique de Québec, livre un premier texte avec cette pièce à l’affiche, à partir de mardi, à Premier Acte.

Photo courtoisie, Éva-Maude TC

Celle qu’on pointe du doigt raconte l’histoire d’une jeune femme en manque de ressources, qui, un jour, commet l’irréparable et tue son enfant.

« Ce n’est pas l’histoire d’un meurtre. La mère, lorsque la pièce débute, est déjà en prison. Elle revoit, par des retours en arrière et avec des entretiens avec son psychologue, ses souvenirs et ce qui a pu la mener à poser ce geste-là. On voit ce qu’elle était avant d’être ce monstre-là. Il n’y a rien, évidemment, qui excuse ce geste-là, mais on peut essayer de comprendre comment cela arrive », a-t-elle précisé, lors d’un entretien dans une brûlerie du quartier Saint-Roch.

L’idée d’écrire sur ce sujet délicat a pris forme en 2010. Marie-Pier Lagacé suivait, parallèlement à son baccalauréat en études théâtrales à l’Université Laval, des cours optionnels en criminologie qui abordaient les facteurs pouvant amener quelqu’un à devenir un criminel.

« Je me suis toujours intéressée aux comportements humains et à la part d’ombre qu’il y a en chacun de nous », a-t-elle mentionné.

Celle qu’on pointe du doigt parle de détresse psychologique et émotionnelle et aborde aussi les relations mères-filles, la maternité et la santé mentale.

Photo courtoisie, Michèle Lamontagne

« La détresse psychologique et émotionnelle ne mènera pas nécessairement à ce genre de crime, mais ça peut arriver à n’importe qui. Personne n’est à l’abri de ça », a-t-elle laissé tomber.

La réalité qui dépasse la fiction

Les statistiques, précise-t-elle, révèlent qu’une personne sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale dans sa vie.

« Et la moitié d’entre eux, seulement, va aller demander de l’aide. C’est quelque chose qui touche tout le monde de près ou de loin et ça démontre l’importance d’en parler », a-t-elle fait remarquer.

Son projet étant sur les rails depuis 2010, la réalité a dépassé la fiction le printemps dernier lorsqu’une jeune mère de famille de Québec a été accusée du meurtre de sa fille de deux ans. Un événement qui a secoué la jeune auteure et comédienne dans le dernier droit de création de Celle qu’on pointe du doigt. Marie-Pier Lagacé n’arrive pas avec des réponses.

« Je n’excuse absolument pas le geste commis. Je cherche à savoir ce qu’on pourrait faire pour éviter que ça arrive. Est-ce possible de tendre la main aux gens, autour de nous, avant qu’ils en arrivent à commettre ces affaires-là ? L’art doit avoir une portée sociale, parler d’enjeux actuels et éveiller les consciences », a indiqué celle qui se glissera dans la peau de cette jeune femme, sans histoire, qui a commis l’irréparable.

► Celle qu’on pointe du doigt est à l’affiche du 2 au 20 octobre à Premier Acte.