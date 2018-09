Confidences d’acteurs

L’auteur Mani Soleymanlou qui s’est fait connaître avec ses trilogies, Un, Deux et Trois, suivie de Ils étaient Quatre, Cinq à sept et Huit, a choisi de clore le chapitre des chiffres avec la pièce Neuf, en laissant cette fois la parole aux acteurs de soixante ans et plus.

Sur scène, on retrouvera des acteurs plus âgés que ce que l’auteur a l’habitude de nous présenter. Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier, Mireille Métellus et Monique Spaziani composeront cette distribution et ce sont leurs propos qui ont été recueillis et qui seront racontés.

« L’auteur a voulu donner la parole aux 60 ans et plus », confie le comédien Marc Messier âgé de 71 ans. « Je suis le doyen du groupe. »

Pour construire sa pièce, l’auteur a rencontré les acteurs au printemps dernier, parfois en groupe et dans d’autres occasions individuellement, afin de les faire parler sur leurs préoccupations tout en enregistrant leurs propos. « On nous a posé des questions sur divers sujets, dont la politique, le vieillissement, la mort et le Québec artistique », souligne Marc Messier.

Devant un cercueil

On tenait à savoir ce qui les émouvait, ce qui les désespérait ce qui parvenait encore à les enthousiasmer et aussi ce qui les faisait rager. C’est à partir de confidences reçues qu’un premier jet a été écrit.

La pièce se déroulera lors d’une cérémonie funéraire. « Un ami commun aux cinq acteurs est décédé », révèle Marc Messier. « Son cercueil est sur scène et on lui rend hommage. »

Ainsi, la personne fictive qui vient de décéder, on présume qu’il s’agit d’un acteur, aurait écrit ses dernières volontés et ce sont ces volontés qui seront racontées par les cinq acteurs sur scène devant son cercueil. « On joue nos propres rôles, chaque personnage porte son propre prénom », précise le comédien. « Pour la pièce, il s’agit des volontés de notre défunt ami, mais ce sont des propos qui proviennent de nos vies personnelles. »

Divers propos

Sans vouloir trop en dire, on a compris que les propos s’étendent sur diverses préoccupations et les discours seront très variés. Il sera notamment question du dernier référendum du Québec et de la sexualité à l’âge de 70 ans. À tour de rôle, les cinq acteurs briseront le quatrième mur en s’adressant directement au public pour offrir chacun leur point de vue. On nous dit qu’il y aura des moments poétiques, dramatiques et émouvants. « On évoque entre autres, la crise d’Octobre de 1970 », annonce l’interprète.

Pour ces acteurs qui ont l’habitude de jouer des rôles dont ils ne sont pas les auteurs, c’est une autre façon de faire du théâtre. « On va retrouver beaucoup d’humour et d’autodérision », conclut Marc Messier.

Par ailleurs, on retrouvera l’acteur vedette au petit écran dans la série Boomerang.

