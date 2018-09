Coupe Ryder: Molinari et Fleetwood s'imposent pour l'Europe

Tiger Woods et Bryson Dechambeau ont eux aussi perdu leur match contre Francesco Molinari et Tommy Fleetwood, samedi, lors de la Coupe Ryder et l’Europe se retrouve plutôt bien placé pour remporter la compétition face aux États-Unis.

La formation européenne mène effectivement 10-6 au grand plaisir de la foule réunie au club de golf national de Paris, en France. Le tournoi doit se termine dimanche.

Au terme de la première journée, l’Europe menait déjà 5-3.

Molinaro et Fleetwood, qui ont obtenu le sobriquet «Moliwood» pour l’occasion, sont invaincus en quatre sessions dans cette compétition. Après des victoires contre Woods et Patrick Reed puis contre le duo composé de Justin Thomas et Jordan Spieth vendredi, ils ont également gagné leurs deux matchs samedi. Avant de s’imposer contre Woods et Dechambeau, l’Italien et le Britannique avaient encore battu Woods et Reed en matinée. «Tiger» a donc perdu les trois duels dans lesquels il a été impliqué depuis le début de la Coupe Ryder, chaque fois contre Molinaro et Fleetwood.

Bubba Watson et Webb Simpson de même que Thomas et Spieth ont sauvé la mise pour les États-Unis en signant des victoires pour les Américains avant de conclure la journée de samedi.

Dans un duel chaudement disputé, le Suédois Henrik Stenson et le Britannique Justin Rose ont vaincu les Américains Dustin Johnson et Brooks Koepka (2 et 1).