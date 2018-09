Des gardiens d’une importance capitale

Il n’y a pas mille et un secrets pour sortir grand vainqueur d’un pool de hockey. C’est encore plus vrai dans Le Pool National de Hockey (PNH), où les choix des gardiens départageront les hommes des enfants.

Chaque but et chaque passe des attaquants et des défenseurs comptent pour un point, alors que chez les gardiens, la possibilité d’engranger une tonne de points à la fois force les participants à bien analyser les deux catégories de cerbères dans le PNH. Chaque rencontre remportée par un gardien donne deux points. On ajoute un point en boni lorsque le gardien obtient un blanchissage.

Comeneurs pour les victoires à l’issue de la précédente campagne, Andrei Vasilevskiy (Lightning de Tampa Bay) et Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg) se retrouvent dans la même catégorie que Pekka Rinne (Predators de Nashville), Frederik Andersen (Maple Leafs de Toronto) et Sergei Bobrovski (Blue Jackets de Columbus), qui ont fini dans l’ordre derrière eux à ce chapitre.

Ces portiers font partie des meilleurs de la profession et il est clair que le choix s’avère déchirant. Vasilevskiy et Hellebuyck devraient encore récolter les victoires à un rythme effréné au cours des prochains mois, puisque leur club respectif devrait se loger de nouveau parmi la crème en 2018-2019.

Le facteur Tavares

Auteur de 38 gains l’an passé, Andersen pourrait être celui qui connaîtra l’amélioration la plus significative parmi ce groupe en vertu de l’ajout de l’attaquant John Tavares chez les Maple Leafs durant l’été. Et si Auston Matthews peut demeurer en santé, les Torontois seront extrêmement dangereux.

Rinne et les Predators aspirent toujours à la Coupe Stanley, et la sélection du Finlandais pourrait être très payante s’il ferme la porte comme il l’a fait l’an passé à ses adversaires en signant huit jeux blancs, un sommet qu’il a partagé avec Vasilevskiy.

Le pari Price

En dépit des changements effectués pendant la saison morte chez le Canadien, rien ne laisse présager que le Tricolore figurera parmi les meilleures équipes dans l’Est. Faut-il quand même tomber sous le charme de Carey Price dans la deuxième catégorie de gardiens ? La réponse est non, surtout que Price se retrouve en lice contre Matt Murray (Penguins de Pittsburgh), Marc-André Fleury (Golden Knights de Vegas), Braden Holtby (Capitals de Washington) et Tuukka Rask (Bruins de Boston).

Holtby a mené les siens à la conquête de la Coupe Stanley pendant que Fleury a été l’une des principales raisons des succès des Golden Knights jusqu’en finale, le printemps passé.

À Pittsburgh, Murray comptera encore sur un solide groupe d’attaquants devant lui, et les Bruins devraient poursuivre leur émergence.

Price a également été la plupart du temps sur la touche au cours des dernières saisons, ce qui n’aide en rien à le choisir dans le PNH 2018-2019. Reste à voir si ses coéquipiers et lui feront mentir les observateurs !