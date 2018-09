Dire qu’il y a trois ans...

La majorité de nos experts leur prédisaient d’ailleurs le deuxième rang, derrière le Lightning. Et Carey Price trônait au sommet de la liste des meilleurs joueurs de la LNH établie par Yvon Pedneault.

Grâce à sa réputation surtout, Price s’accroche de peine et de misère au 50e rang du palmarès, et aucun de nos experts ne voit le Canadien en séries. Partis : P.K. Subban, Andrei Markov, Alex Galchenyuk, Lars Eller, Max Pacioretty et une ribambelle de joueurs de soutien.