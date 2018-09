Dix activités à faire pour les Journées de la culture

Les 22es Journées de la culture se déroulent toute la fin de semaine partout au Québec. Sous le thème des mots, ce sont des dizaines d’activités qui sont organisées gratuitement, permettant aux jeunes et moins jeunes de se familiariser avec plusieurs pans de la culture, de la musique en passant par le cinéma. En voici quelques-unes qui se déroulent dans la capitale.

Passages Insolites

Samedi et dimanche, 14 h

Photo d’archives, Simon Clark

L’organisme EXMURO offre gratuitement des visites guidées des œuvres d’art surprenantes de Passages Insolites, qui réunit 18 créateurs. Les départs se font à 14 h au parc Petit-Champlain.

Création numérique

Samedi et dimanche, 10 h à 16 h Musée de la civilisation

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Assistez à des activités d’écriture interactive sur les réseaux sociaux, ou expérimentez la robotique, l’impression 3D et la réalité virtuelle. Le MLAB Creaform du Musée de la civilisation ouvre ses portes gratuitement tout le week-end. Visitez mcq.org pour tous les détails.

Enregistrer une chanson

Aujourd’hui, entre 9 h et 12 h, et de 13 h à 18 h Ampli de Québec, 240, rue Saint-Joseph Est, bureau 200

Le studio ouvre ses portes pour permettre d’enregistrer sa propre chanson dans un cadre professionnel, avec le groupe de Québec Caravane, qui fera même les arrangements de votre chanson. Une période de 45 minutes sera allouée pour répéter avec le groupe. Il faut apporter une clé USB pour repartir avec la pièce.

Faire un film

Aujourd’hui, entre 9 h et midi, sur réservation École de Cinéma et Télévision de Québec, 80, rue Giroux

Photo courtoisie

L’école recrée un plateau de tournage pour enseigner les différentes étapes de la création d’un film, du scénario au montage, en compagnie de professionnels du cinéma québécois.

Leçons de piano

Dimanche, de 9 h à 16 h À domicile

Une leçon personnalisée gratuite de M Piano, d’une durée de 30 minutes, dans le confort de votre foyer. Sur réservation à info@mpiano.ca.

Parcours BD

Samedi et dimanche, en tout temps Avenue Cartier

Un parcours BD en réalité augmentée, qui propose de découvrir 15 récits scénarisés par Francis Desharnais, intitulés Les Chroniques de Montcalm. Il suffit de télécharger l’application Cartier BD et de trouver les huit panneaux dissimulés sur l’avenue Cartier.

Le pouvoir des mots

Aalaapi, samedi de 13 h 30 à 14 h 30 et Je me soulève, de 14 h 30 à 16 h 30 Musée national des beaux-arts

Photo courtoisie, MNBAQ

Le MNBAQ propose deux activités spéciales qui mettent en valeur la puissance des mots : Aalaapi, une séance d’écoute collective d’un documentaire radiophonique, en marge de l’exposition Art Inuit. La collection Brousseau ; et Je me soulève, une rencontre avec les artisans de la pièce du même nom présentée au Trident en 2019, dont la directrice du théâtre Anne-Marie Olivier.

D’orgue en orgue

Dimanche, de midi à 16 h, réservation requise Palais Montcalm

Photo d’archives, René Baillargeon

Un circuit pédestre qui nous fait découvrir les orgues emblématiques du Vieux-Québec, avec des organistes chevronnés. Le départ se fera au Palais Montcalm. La chapelle des Jésuites et la Cathédrale Holy Trinity figurent au parcours.

Micro ouvert acoustique

Dimanche, 13 h 30 à 16 h Centre d’art Lachapelle

En plus de jouer quelques pièces avec sa harpe-guitare, le guitariste Claude Laflamme vous invite à venir performer avec lui avec votre instrument à cordes.

Découvrez le Centre de conservation

Dimanche, de 13 h 30 à 17 h 1825, rue Sample

Le Centre de conservation du Québec ouvre ses portes pour une rare fois au public, permettant ainsi la rencontre avec des restaurateurs et restauratrices de nos plus précieuses œuvres d’art et biens patrimoniaux. Le public aura accès à leurs ateliers, à des visites guidées et à des conférences.