Du Tremblay qui résonne

Trente et un ans après sa création en 1987, Le vrai monde ? résonne toujours très fort. La pièce de Michel Tremblay qui lance la nouvelle saison du Trident est une œuvre puissante et interprétée par une distribution qui brûle les planches.

À l’affiche jusqu’au 13 octobre, Le vrai monde ? raconte l’histoire de Claude, un jeune qui rêve de devenir écrivain.

Il s’est inspiré de sa famille pour écrire sa première pièce de théâtre. Un texte où il témoigne des travers de son père qui gagne sa vie comme commis voyageur.

Un père roi et maître à la maison, lorsqu’il est présent, « tripoteux » et qui multiplie les aventures frivoles sur la route. Un homme étroit d’esprit, sans envergure et qui ne croit pas dans les rêves de son fils.

Fière d’avoir un fils qui va peut-être devenir écrivain, Madeleine est stupéfaite lorsqu’elle lit la pièce de son fils. Elle a l’impression d’avoir été trahie par les écrits de Claude.

L’histoire qu’il raconte ne colle pas totalement à la réalité. Il exprime des pensées de sa mère jamais dévoilées. Une femme qui a vécu les écarts de conduite de son mari dans sa tête, sans broncher, et dans le silence. Claude, dit-elle, n’avait pas le droit de s’approprier ainsi de la vie de sa famille.

L’histoire réelle et celle « fictive » imaginée par Claude, se côtoient et s’imbriquent parfaitement sur scène. Christian Michaud et Nancy Bernier personnifient les parents Alex et Madeleine dans la réalité et Jean-Michel Déry et Anne-Marie Olivier font de même dans la version imaginée par Claude.

Est-ce que l’histoire de Claude est véridique ? Est-ce une fiction ? Les choses sont loin d’être claires et évidentes. Il n’y a pas un seul temps mort dans Le vrai monde ?. Les mots et les phrases de Tremblay sont puissants et ils ont une forte résonance. On redécouvre avec plaisir sa façon de dépeindre avec justesse une époque pas si lointaine.

Juste et vibrant

Christian Michaud est foudroyant lors d’un face à face avec son fils où il a, comme toujours, le dessus.

« Je n’ai jamais parlé de sentiments. Je ne commencerai pas aujourd’hui », lance le père à son fils.

Nancy Bernier est incroyable dans ce rôle de femme qui vivait ses malheurs et ses frustrations dans le silence et qui libère sa rage, lorsqu’elle exprime son désaccord à son fils.

Ça fait aussi du bien de voir Anne-Marie Olivier, directrice artistique du Trident, sur les planches, dans le rôle de cette Madeleine « fictive » qui décide d’affronter son conjoint et lui dire ses quatre vérités.

En pleine ère du #metoo et des questionnements autour de l’appropriation culturelle, Le vrai monde ? résonne encore un peu plus fort.

Est-ce que Claude avait le droit de s’approprier l’histoire de sa famille, pour venger sa mère et sa sœur Mariette ?