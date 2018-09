Entrez vite dans la danse!

L’un des livres très attendus de la rentrée, tous les romans de Zadie Smith se hissant habituellement dans la liste des best-sellers.

On ne saura jamais comment s’appelle la narratrice de ce cinquième et incontournable roman de l’écrivaine britannique Zadie Smith. En revanche, on découvrira très vite comment elle a rencontré Tracey, celle qui ne tardera pas à devenir sa meilleure amie : dans un cours de danse, au début des années 1980.

Toutes deux métisses, toutes deux issues d’un quartier malfamé de Londres et toutes deux fans de comédies musicales hollywoodiennes, elles ne feront en effet bientôt qu’une, même si, côté tempérament, elles auraient difficilement pu être plus différentes l’une de l’autre.

Changements de cap

Rêvant de pouvoir virevolter partout comme Ginger Rogers ou Jeni Le Gon, la fougueuse Tracey ne reculera par exemple devant rien pour percer dans le milieu de la danse. Quant à la studieuse narratrice, elle finira par suivre une tout autre voie... en devenant l’assistante personnelle d’Aimee, une superstar adulée de la musique pop aussi égocentrique qu’exigeante. Car, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, tous ceux qui travaillent pour elle doivent toujours se tenir sur le pied de guerre afin de contenter le moindre de ses caprices, dont le dernier en lice concerne un petit village perdu d’Afrique.

Les années passant, on verra ainsi leur vieille amitié d’enfance swinguer sérieusement, Tracey et la narratrice ne pouvant s’empêcher d’enchaîner les faux pas chaque fois qu’elles ont l’occasion de se retrouver. Mais la vie leur réservant encore bien des surprises, on a pris plaisir à les suivre jusqu’à la fin, Zadie Smith ayant réussi à chorégraphier leur tumultueux ballet de façon très émouvante.

Anatomie de l’horreur

Celles et ceux qui lisent la page En mode lecture depuis des années savent que Stephen King a toujours fait partie de nos auteurs fétiches. Voilà pourquoi on se permet ici un petit écart en parlant de ce livre qui, s’il se lit aussi facilement qu’un roman, n’en est pas un. Publié aux États-Unis pour la première fois en 1981 avant d’être enfin traduit en français 14 ans plus tard, il a tour à tour remporté le Hugo Award, le Locus Award et le Grand Prix de l’Imaginaire... dans la catégorie du meilleur essai.

Un classique dépoussiéré

Dans cette nouvelle édition actua­lisée par Stephen King et ses traducteurs, on en apprendra ainsi beaucoup sur la façon dont thrillers et films d’épouvante ont évolué au cours des trois dernières décennies. Et si on n’a encore jamais lu Écriture : Mémoires d’un métier (Albin Michel, 2001), on en apprendra aussi beaucoup sur celui qui a alimenté bien des cauchemars avec Carrie, Salem, Ça ou Dôme. Car tout en prenant le temps de nous plonger dans son propre univers et de nous expliquer comment il en est venu à écrire des histoires capables de terrifier absolument n’importe qui, le maître de l’horreur s’étend surtout avec brio sur les fondements psychologiques et sociologiques de nos plus grandes peurs.

À lire aussi cette semaine

La toile du monde

Sans être la suite de l’excellent Trois mille chevaux-vapeur et d’Équateur puisqu’il peut se lire indépendamment, La toile du monde nous permet quand même de découvrir ce qu’est devenue Aileen, la fille d’Arthur Bowman. On la retrouvera ainsi à Paris, le New York Tribune l’ayant chargée de couvrir l’Exposition universelle de 1900. Presque aussi bon que les deux précédents titres.

Cours, Alex Cross !

Avec ce 20e opus des aventures de l’inspecteur Alex Cross, on aura droit à trois histoires macabres pour le prix d’une ! Très vite, la section criminelle de la police de Washington devra en effet enquêter sur un trio de meurtres et, horreur, tout porte à croire qu’ils ont été perpétrés par plusieurs psychopathes circulant librement dans les rues de la ville. Un thriller conventionnel servi par une écriture efficace.

Mettez de l’ordre dans votre vie

Grâce aux livres de la Française Dominique Loreau ou de la Japonaise Marie Kondoō (à qui on doit la méthode de rangement KonMari), on a régulièrement été invité à mieux organiser notre espace de vie en y éliminant le superflu. Mais avec le döstädning, qui nous vient tout droit de Suède, on peut aller encore plus loin : faire le tri de nos affaires pour ne pas léguer cette pénible tâche à nos proches. Un sujet dont on entend peu parler même si, tôt ou tard, il finit par tous nous concerner.

Le meal prep au service de votre santé

Le meal prep devrait très rapidement plaire aux parents pressés, puisqu’il permet de préparer à l’avance en une seule et unique séance de cuisine de deux ou trois heures tous les repas de la semaine. Difficile à battre, n’est-ce pas ? Avec un peu de pratique, on pourra donc concocter risotto aux champignons sauvages, assiettes de shish-taouk, soupe thaïe à l’aiglefin, poivrons farcis ET poulet parmigiana !