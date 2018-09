Faire le plein de merveilles naturelles

Lorsque les arbres commencent à arborer leurs couleurs d’automne, nombreux sont ceux qui se retrouvent avec l’envie de renouer avec le magnifique parc d’État de Franconia Notch, dans les montagnes Blanches, dans le nord du New Hampshire.

Il faut dire que ce parc offre des kilo­mètres de sentiers pédestres et de pistes cyclables et donne accès à de véritables merveilles dont le pouvoir d’attraction est tel que l’on ne peut faire autrement qu’y revenir, année après année et saison après saison. Voici quelques arrêts inoubliables.

LE SITE HISTORIQUE OLD MAN OF THE MOUNTAIN

Photo courtoisie, Tourism New Hampshire

Cet attrait naturel, sculpté par la nature il y a plus de 14 000 ans, était l’un des plus connus de l’État. On venait de partout pour voir cet amas de blocs de granit qui formait une silhouette d’une douzaine de mètres, représentant un vieil homme. Bien que des blocs se soient écroulés, en 2003, faisant disparaître le nez du vieil homme, ce symbole de l’État n’en est pas mort pour autant. En 2011, on inaugurait The Old Man of the Mountain Profile Plaza. Sur le bord d’un lac au pied de la montagne, des structures de métal permettent, selon l’angle dans lequel on les regarde, de figurer­­­ ce que devait être le célèbre profil.

RANDONNÉE DANS FLUME GORGE

Photo collaboration spéciale, Lise Giguère

Bien difficile de ne pas être impressionné quand on se retrouve au cœur d’une gorge naturelle (250 m) sculptée par le retrait des glaciers il y a plus de 200 millions d’années. On y accède par un pont couvert, puis on emprunte un réseau de sentiers, longs et parfois très étroits, offrant des vues impressionnantes sur la gorge et sur la rivière Pemigewasset qui coule en son centre. On marche le long de la paroi sur des passerelles en bois, avec à portée de main ce granit rose ou verdâtre (à cause de l’humidité ambiante). L’eau suinte à travers la roche, les lichens sont magnifiques. Le bruit de l’eau est omniprésent. Et cette belle balade finit en apothéose de cascades. N’oubliez pas la petite veste, même en plein été !

THE BASIN OU MARMITE DE GÉANT

Sous une cascade dans la rivière Pemigewasset, cet immense trou de 7 m de diamètre s’est formé par le tourbillon incessant des torrents qui ne cessent de tournoyer depuis plus de 25 000 ans. Au-dessous de ce bassin se trouve le « pied du vieux », une formation rocheuse de forme distincte, également le résultat naturel de l’énergie érosive de la rivière. Bien indiqué sur la route de Lincoln, l’endroit dispose d’un stationnement et d’un chemin facile d’accès, même pour les personnes à mobilité réduite.

EN GONDOLE DANS LA CANNON MOUNTAIN

Photo collaboration spéciale, Lise Giguère

La Cannon Mountain se trouve au cœur du Franconia Notch State Park. Si l’on est en forme, on peut accéder au sommet (1276 m) via plusieurs sentiers de randonnée, mais on peut également s’y rendre avec la gondole Aerial tramway. Une tour d’observation permet une vue à 360 degrés sur la vallée et sur le petit Echo Lake au pied de la montagne. Par temps dégagé, il est possible d’admirer les White Moutains dans toute leur splendeur, mais également le mont Orford, Jay Peak, sans oublier qu’il y a de fortes chances d’apercevoir des ours puisque l’on se trouve directement sur leur territoire.

► cannonmt.com

PÊCHER LA TRUITE AU LAKE ECHO

Situé au pied de la Cannon Mountain, ce petit lac aux eaux très froides possède une plage et quelques sentiers de randonnée. On y a une vue spectaculaire sur ses vertigineux flancs de montagne. On peut y faire du canoë, du kayak, pique-niquer, camper et, bien entendu, pêcher. Ses eaux froides fourmilleraient de nombreuses espèces dont l’omble de fontaine. Prévoyez un vêtement chaud parce que le vent est parfois violent à cet endroit.

LE MUSÉE DU SKI

Dans l’ancienne station de télé­phérique du mont Cannon, le plus haut domaine skiable du New Hampshire, le New England Ski Museum retrace la rapide expansion de ce sport dans le New Hampshire. On peut voir cinq des six médailles olympiques remportées par Bode Miller, le plus grand athlète du ski américain, natif du village de Franconia. Aussi, films, vêtements et équipements du passé.

► newenglandskimuseum.org

► Ne pas oublier d’apporter son vélo pour emprunter le Franconia Notch State Park Recreation Path, une piste asphaltée de 12 km qui longe l’autoroute 93 et la rivière, traverse les principaux points d’intérêt du parc. Possibilité de location de vélos à la base de la gondole Aerial Tramway et à Franconia Sport Shop.