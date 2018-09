Fins de parcours abruptes

Le feuilleton précédant le départ de Max Pacioretty vers Las Vegas a soulevé les passions. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un capitaine du Canadien connaît une fin de parcours abrupte avec l’équipe. Doug Harvey, Chris Chelios, Guy Carbonneau, Pierre Turgeon et Vincent Damphousse ont également connu le même sort. Dans la majorité des cas, c’est un litige avec la direction ou l’entraîneur qui a mené au divorce.

Doug Harvey compte 14 années d’ancienneté avec le Canadien et vient de compléter sa première saison à titre de capitaine lorsque Frank Selke échange ses services aux Rangers de New York. La raison principale de cette transaction : en compagnie de Ted Lindsay, le défenseur de 35 ans est à la tête d’un groupuscule de joueurs souhaitant créer un syndicat des joueurs.

Pour tuer la révolution dans l’œuf, Jack Adams, directeur général des Red Wings, et Selke, envoient les deux têtes dures aux deux équipes les plus moribondes du circuit. En 1957, Lindsay prend le chemin de Chicago, où les Blackhawks ont été exclus des séries 11 fois sur 12 entre les printemps 1947 et 1958. Trois ans plus tard, Harvey sera échangé aux Rangers, absents des séries lors de 13 des 18 printemps précédents.