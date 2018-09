Football collégial: une défaite dure à digérer pour les Titans

Les Titans de Limoilou ont subi une défaite crève-cœur de 28-25 face aux Spartiates du Vieux-Montréal, samedi à domicile.

« Ce n’est pas une victoire morale, a débité l’entraîneur-chef Dave Parent. C’est très, très, très décevant. Les gars ont montré beaucoup de caractère, mais on aurait dû gagner. Avec 48 secondes au cadran, nous avons été arrêtés sur un quatrième essai et une verge à franchir à la ligne de 29 des Spartiates, quand un gars de quatrième année a commis une erreur mentale inacceptable. »

Pourquoi ne pas avoir tenté un placement pour tenter de créer l’égalité ? « Nous étions en feu après avoir effacé un déficit de 28-10 et nous avions le vent dans les voiles, a expliqué Parent. On avait aussi raté un placement plus tôt dans le match sur la même distance. »

Les revirements ont coûté cher aux Titans, dont la fiche est maintenant d’une victoire et cinq revers. « On a commis deux échappés au début du deuxième quart et donné 14 points, a déploré Parent. On a aussi connu nos deux plus mauvaises séries défensives pour donner un autre sept points. On a dominé 50 minutes sur 60, mais nous avons été terribles pendant dix minutes. La journée que nous arrêterons les revirements, nous serons imbattables. On ne peut pas gagner avec trois revirements. »

« Ce n’est pas nos jeunes qui font des erreurs, de poursuivre le pilote des Titans. Les vétérans devront suivre les jeunes. Nos trois échappés ont été commis par des joueurs de troisième année. »

Garneau se tire dans le pied

À Garneau, les Élans (3-3) se sont inclinés au pointage de 37-10 face aux Cougars du Collège Champlain (4-2). En retard 10-7 tôt au 2e quart, les champions en titre du Bol d’or ont marqué 30 points sans réplique pour se sauver avec le match.

« On s’est tiré dans le pied, a illustré l’entraîneur-chef Claude Juneau. On a commis des revirements et on n’a pas été en mesure de compléter nos poussées offensives. On a aussi raté deux placements. On a laissé beaucoup de points sur le terrain. On doit apprendre de nos erreurs et ne pas les répéter dans les moments cruciaux lors des prochaines semaines. On a provoqué deux revirements, mais on n’a pas été en mesure de capitaliser. »