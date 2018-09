GND veut faire sortir le vote des jeunes

S’ils veulent avoir leur mot à dire dans la lutte contre le réchauffement climatique, les jeunes Québécois doivent voter massivement le 1er octobre, a fait savoir Gabriel Nadeau-Dubois, qui leur suggère d’opter pour Québec solidaire (QS).

Le député de Gouin estime que «depuis des années, les décisions politiques au Québec se prennent sans les jeunes». Selon lui, les «vieux partis» ne leur proposent plus rien de «motivant, d’intéressant», particulièrement en environnement.

Il a déploré que le discours politique soit devenu «creux».

«On parle de troisième lien, d’une deuxième carte d’assurance maladie, de stationnement d’hôpitaux et d’ouvrir les parcs nationaux aux motoneiges. Il n’y a rien de très inspirant là-dedans», a-t-il énuméré, samedi, lors d’un point de presse à Montréal, aux côtés de jeunes candidats et militants de moins de 30 ans.

Photo Joël Lemay

«On a le pouvoir de changer les choses, nous avons le poids politique suffisant, alors utilisons-le et allons voter en nombre historique», a-t-il poursuivi.

Tous les derniers sondages indiquent que le parti de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois bénéficie d’un appui important des jeunes de 18 à 34 ans. Selon le sondage Léger/Le Journal publié samedi, QS récolte 32 % des intentions de vote chez les jeunes, contre 27 % pour la Coalition avenir Québec, 22 % pour le Parti libéral et 16 % pour le Parti québécois.

Le député solidaire de Gouin a toutefois rappelé que les jeunes ne se déplacent pas beaucoup le jour du scrutin. «Aujourd’hui, je veux m’adresser particulièrement à ma génération. On va se le dire, on a une mauvaise habitude. On ne vote pas beaucoup», a-t-il dit.

Gabriel Nadeau-Dubois a souligné que sa formation politique a mis la lutte au réchauffement climatique au cœur de sa campagne électorale. Il a rappelé les promesses de QS comme l’assurance dentaire pour tous les Québécois ou la réduction de moitié les tarifs du transport collectif.

«Cette année, les choses peuvent être différentes», a-t-il précisé.

Québec solidaire compte aussi sur le vote des Québécois de tous les âges. «Aujourd’hui, on a besoin de vous pour construire ensemble un Québec du 21e siècle: un Québec vert, juste et libre, a fait savoir Gabriel Nadeau-Dubois. Un Québec dont vos enfants et vos petits-enfants seront fiers dans 20 ans comme dans 50 ans».