Goûter la vie

Chaque ouvrage de Natalie Jean est comme un hymne à la vie, à se demander si elle ne finira pas par épuiser ce filon. Son dernier roman, le bien nommé La vie magique, prouve bellement le contraire.

L’héroïne de Natalie Jean n’a que 17 ans. Elle s’appelle Miranda, vit paisiblement dans les bois, près d’un petit village du Bas-Saint-Laurent, auprès d’un père aimant et dans le souvenir d’une mère décédée que tous deux ont adorée.

Elle a par ailleurs une meilleure amie et bientôt un amoureux, elle aime la nature, lire, dessiner et elle prend des cours de couture... à la salle des Chevaliers de Colomb !

Hors des modes, vous dites ? Complètement ! C’est justement là toute la richesse de ce récit : l’apaisement du monde mérite aussi d’être raconté.

Miranda est à ce moment-charnière où l’enfance est encore hier et où l’âge adulte reste lointain. Son histoire semble donc toute simple : le quotidien d’une jeune fille à qui rien d’exceptionnel n’arrive. Et pourtant, tout a du relief dans ce récit livré au « je », parce que Miranda a le don de vraiment voir ce qui l’entoure et de le savourer pleinement.

En fait, elle perçoit littéralement la vie en couleurs, jusqu’aux chiffres et aux lettres – ce qui est un vrai syndrome, appelé synesthésie. Lundi est jaune ocre pour elle, septembre brun rouille...

De cette disposition méconnue tout comme de son heureuse petite enfance, aimée avant même de naître comme elle écrit, elle a tiré la conviction que sa vie est magique. Et c’est à cette aune qu’elle nous la fait traverser.

Elle n’est pas naïve cette jeune Miranda, mais aux cruautés de l’actualité que suit avidement son père, elle oppose la générosité des gens – comme cette vidéo de surveillance qui fait voir un monsieur qui s’installe pour rattraper un enfant qui chute de six mètres. Voilà son héros, et elle le regarde en boucle.

Autour d’elle, il y a la vie du village, avec la p’tite à Francine qui est enceinte ou bien Ghislain qui passe ses 21 ans à tourner autour d’un bolide qu’il répare sans fin. Un peu de vie à l’école aussi, où ses biscuits maison ont un succès fou. Et beaucoup de celle avec son père, cet homme tellement à part qu’il place la politesse au premier rang de toutes les vertus.

D’une page à l’autre, se dégage donc des arômes d’une « sauce à spag », des traces de chevreuils qui passent sur le terrain, la complicité avec la grande chum Delfine.

Les pans noirs de la réalité ne sont pas ignorés – qu’il s’agisse de l’intimidation entre ados ou bien les soucis que causent la menace d’un pipeline et les changements climatiques. Mais même écorchée, Miranda tient à garder le cap sur la beauté de la vie.

C’est ainsi que Natalie Jean poursuit son exploration toute en délicatesse de cet insaisissable concept qui s’appelle le bonheur. La lire suffit à s’en rapprocher.