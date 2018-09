Hé, les jeunes! N’allez surtout pas voter!

Dans une publicité géniale diffusée aux États-Unis, des personnes âgées, qui incarnent le conservatisme cynique d'une partie de leur génération, implorent les jeunes de ne pas voter, car ils sont parfaitement contents de prendre toutes les décisions à leur place.

Aux États-Unis comme chez nous, les jeunes votent beaucoup moins que leurs aînés. À l’élection québécoise de 2014, par exemple, 55% des jeunes de 18-24 ans et 60% des électeurs de 25-34 ans ont voté, alors que plus de 75% des citoyens de 65 ans et plus ont participé au vote. Cette tendance est tout aussi marquée aux États-Unis, où le vote des jeunes est historiquement faible. Comme chez nous, trop de jeunes ne votent pas. Ce faisant, ils abandonnent leur droit de faire entendre leur voix pour vrai et de participer pleinement et réellement aux décisions politiques collectives qui nous affectent tous. Les Québécois voteront lundi et si le passé est garant de l’avenir, un trop grand nombre de jeunes ne se donneront pas la peine de se déplacer vers le bureau de vote de leur quartier pour exprimer leur choix.

Toutes les excuses sont bonnes. On dira que les votes ne comptent pas à cause de notre mode de scrutin ou on dira préférer l’action directe ou les manifestations dans la rue, ou encore on fera semblant de s’exprimer en échangeant des remarques plus ou moins critiques sur les pouvoirs en place sur les réseaux sociaux. Mais si on ne vote pas, quand les vrais choix politiques sont faits, nos voix ne sont tout simplement pas prises en compte.

C’est le message de cette publicité géniale qui s’adresse aux jeunes Américains à la veille d’une élection de mi-mandat historique, où leur participation massive pourrait contribuer à renverser le courant conservateur de droite qui a mené à l'élection de Donald Trump en 2016 (l'annonce et des versions plus courtes peuvent être vues ici). N’allez pas voter, les jeunes, disent ces personnes âgées avec un sourire en coin, car sans vous on arrive très bien à imposer nos priorités sur votre dos. Aux États-Unis, ce sont les électeurs plus âgés qui ont offert aux jeunes Donald Trump comme président, les réductions d’impôts pour les mieux nantis, les coupures en éducation, le retrait de l’accord de Paris, la déréglementation environnementale et autres cadeaux du genre. Tout va très bien pour eux. La dernière chose dont ils ont besoin est de voir les jeunes se mêler d'élections.

Alors, les jeunes, vos collèges, universités ou employeurs vous donneront quelques heures lundi pour faire entendre votre voix en tant que citoyens. Pour plusieurs d’entre vous, ce sera la toute première fois que vous aurez ce privilège. Ne vous dérangez surtout pas et ne gaspillez pas une heure ou deux de ce précieux temps libre inespéré en ce beau lundi d’automne pour vous prononcer sur votre avenir. Laissez plutôt vos aînés s’occuper de vos affaires. Vous aurez beau vous plaindre et manifester dans la rue tant que vous voudrez par la suite, si vous ne participez pas aux élections, les décisions seront prises sans vous et personne ne se donnera la peine de vous demander votre avis d’ici à la prochaine élection. Si vous votez, il est possible que la personne qui représentera votre comté ne soit pas celle vous préférez, mais si vous ne votez pas il est certain que personne ne se souciera de vos préférences.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM