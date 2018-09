Ils se battent pour un poste

Il est combatif, il possède un flair offensif. Cependant, il lui manque encore une fraction de seconde. « Si je dois passer par Laval, je suis prêt à le faire. Ça va me faire plaisir de passer par là si ça me permet de revenir dans la LNH », a-t-il souligné à la fin du match.

Il ne joue pas mal, mais on aimerait le remarquer davantage. Il lui manque cette hargne qui fait la différence quand vient le temps de se défaire de son couvreur.

Il a commis une grosse gaffe sur le premier but du match. Ça n’enlève rien au fait qu’il a connu un camp au-delà des attentes. Toutefois, ce ne sera peut-être pas suffisant.

Il s’est assuré de gagner la lutte à la ligne bleue en affichant fougue et intensité. Il a également pris les bonnes décisions avec la rondelle. « J’ai travaillé fort, j’ai gagné mes batailles, j’ai mis des rondelles au but, a-t-il énuméré. Mais j’ai de la misère à me juger dans la défaite. »