Ivre, il meurt après que la police l’eut laissé aller

LOUISEVILLE – Un homme en état d’ébriété est mort samedi matin, à Louiseville, percuté par une voiture alors qu’il faisait l’objet d’un signalement à la police, qui l’avait laissé poursuivre son chemin plus tôt.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pris en charge l’affaire afin d’éclairer les circonstances de la mort.

Selon les informations préliminaires relayées par le BEI, vers 23 h vendredi soir, des ambulanciers ont font appel à la Sûreté du Québec (SQ) pour un homme en état d’ébriété. Deux policiers se sont rendus sur les lieux et ont transporté l’homme de 52 ans à l’hôpital. Ce dernier a cependant décidé de quitter les lieux peu après minuit. Le personnel médical a alors alerté la SQ.

Vers 00 h 28, deux autres policiers auraient localisé l’homme sur le bord d’une route, dans la gravelle, et l’auraient laissé continuer son chemin. Trente minutes plus tard, une femme a appelé le 911 pour indiquer qu’elle «venait de frapper quelque chose». Sa voiture a en effet frappé l’homme et a causé sa mort, constatée à l’hôpital vers 1 h 30, samedi matin.

Huit enquêteurs du BEI doivent prendre en charge samedi matin la suite de l’enquête. Le BEI s’occupe des cas où la mort ou la blessure d’un civil est causée par un membre des forces de l’ordre.