Jay Du Temple à «OD Grèce»: adieu bisbille, bonjour zizanie!

Jay Du Temple retrouve les célibataires d’Occupation double cet automne. Deux semaines après le début des tournages en Grèce, l’humoriste nous a donné un coup de fil.

Est-ce ton premier voyage en Grèce ?

Oui. On est sur l’île de Crète. C’est très chaud et sec le jour. La vue est magnifique.

Comment as-tu abordé ton rôle d’animateur cette saison ?

J’arrive avec une confiance que je n’avais pas. Je me sens moins mal quand j’annonce des twists aux candidats.

Avez-vous trouvé une Joanie numéro 2 ?

Cette année, c’est autre chose. C’est difficile à expliquer. Il y a une ambiance chez les filles qui est très particulière... et très divertissante.

Ça sent déjà la bisbille ?

J’essaie de faire évoluer mon vocabulaire. Maintenant, j’y vais avec « zizanie ». Mais oui, ça sent un peu la bisbille. Dès qu’on se met à parler des premières éliminations, ça crée des tensions.

TVA a lancé XOXO plus tôt en septembre. Crains-tu l’overdose de téléréalités amoureuses ?

Non. Je suis un gars qui vient du sport. La compétition, ça peut être très, très sain. Ça nous force à être meilleurs. De toute façon, les gens peuvent écouter les deux ; on n’est même pas diffusé le même soir.

Que réponds-tu aux téléspectateurs qui décrient le côté superficiel des téléréalités amoureuses ?

On n’est pas ici pour éduquer le monde. Si tu veux être diverti et rêver un peu, on est là pour ça.

Tes habits colorés et fleuris ont suscité de fortes réactions à OD Bali l’an dernier. Combien de rencontres et d’essayages ont été nécessaires pour bâtir ta garde-robe cette année ?

Pas beaucoup. Je m’entends bien avec mon styliste, Alexandre Noiseux. Il sait que je suis très, très game. Je m’amuse beaucoup. C’est possible que j’arrive déguisé en Zeus...

► V présente OD Grèce à compter de 18 h 30 dimanche.