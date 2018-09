Noémie Labbé-Roy est fondatrice et directrice générale de la fondation Les Chiens Togo, un organisme québécois qui sélectionne des chiens de refuge et les entraîne pour devenir des chiens d’assistance psychologique. Elle nous parle d’un nouvel animal qui est entré dans sa vie tout récemment et qui l’a totalement charmée. Non, ce n’est pas un chien ! Il s’agit de Tom, un joli petit rat mâle de couleur gris et blanc.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce rat chez vous ?

Contre toute attente, moi qui les trouvais un peu répugnants, je me suis intéressée aux rats grâce à Providence Godon qui fait partie de l’équipe chez Chiens Togo. Providence est propriétaire de deux rats et me les a présentés. Après plusieurs recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que les rats sont très intelligents, sociaux et plutôt curieux de nature. Ils peuvent facilement être entraînés et n’ont pas tendance à mordre, contrairement à ce que je croyais. Ils demandent peu d’entretien. Pas besoin d’aller les promener dehors comme un chien ! Bien sûr, il faut être présent avec eux, car il s’agit d’animaux sociaux. Je travaille beaucoup de la maison. C’est donc plus facile pour moi de m’occuper de Tom et de lui offrir ma compagnie.

Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis allergique aux chats, alors ce n’est pas pour moi ! Je suis plus de type « chien ». Ils conviennent bien à mon style de vie et à ma personnalité sociable. Évidemment, je m’intéresse aux chiens depuis longtemps et j’ai toujours aimé les entraîner. Ce n’est pas pour rien que j’ai fondé Les Chiens Togo ! Par ailleurs, je viens de découvrir que j’aimais autant mon rat que mes deux chiens. Les chiens, comme les rats, sont des animaux domestiques attachants avec qui l’on peut créer des liens importants. Je dois dire que je suis rapidement tombée en amour avec ce petit animal. Il est très attachant. Je l’aime déjà autant que mes deux chiens !

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Il est curieux et très intelligent. Il est assez « mollo » et calme de nature. Il dort beaucoup, mais c’est parce qu’il est encore tout jeune. Il aime les câlins. Il aime surtout se faire caresser, dans le cou, juste sur les côtés, sous les oreilles.

Comment vos enfants ont réagi à Tom ?

J’ai deux enfants (3 et 10 ans) qui ont tout de suite adopté Tom. Ils n’ont pas, contrairement à plusieurs adultes, de préjugés contre les rats. Mon défi a plutôt été de leur apprendre à laisser Tom tranquille quand il dort, ce qui est important pour moi, car je veux leur enseigner à respecter les besoins des animaux.

Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Quand j’ai installé ses jouets et maisons dans sa cage, il a déplacé absolument tout et décoré à son goût en moins d’une heure ! Il faut croire que nous n’avons pas les mêmes goûts en design intérieur !

Quelle est sa gâterie préférée ?

Il adore les bleuets. C’est vraiment sa gâterie préférée !

Quel est son endroit préféré ?

Il adore être dans mon chandail kangourou. Il s’installe souvent dans le capuchon ou dans les poches. Je le garde avec moi très souvent.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

En fait, je suis du genre à lire et à apprendre tout, tout, tout à propos d’un animal avant de l’adopter. Nous choisissons nos futurs chiens Togo dans les refuges. J’y vois tellement d’animaux abandonnés que, pour moi, il est primordial de bien se renseigner sur les besoins particuliers de l’animal avant de l’adopter. C’est important de bien le connaître pour ne pas avoir de surprises par rapport à nos futures responsabilités de propriétaire, et aussi pour s’assurer que l’animal correspond bien à notre style de vie.

À propos des Chiens Togo

OSBL fondé et développé par Noémie Roy, diplômée en psychologie et en psychoéducation.

Actuellement financé par des dons du public (www.leschienstogo.com/dons) ainsi que par Oven baked Tradition et, plus récemment, par Wounded Warriors Canada pour venir en aide aux vétérans, militaires et premiers répondants.