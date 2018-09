«J’espère faire ça encore longtemps»

Stéphane Rousseau ne le cache pas : la première saison du Show de Rousseau a été difficile. Critiquée à plusieurs égards l’hiver dernier, l’émission de fin de soirée de V revient en force cet automne avec une panoplie de changements qui mettent son animateur déjà beaucoup plus à l’aise.

Le décor a été changé, les musiciens déplacés, la coanimatrice Sonia Cordeau­­­ est partie et n’a pas été remplacée. L’humoriste n’est plus confiné derrière un bureau et l’émission a été raccourcie à 45 minutes. Le travail pour recevoir quatre ou cinq invités par émission était trop colossal. Les caméras se sont rapprochées de lui, question d’avoir un regard plus présent à l’écran. « Il fallait faire bouger les choses, pour que ce soit plus dynamique, plus convivial, que je sois plus à mon aise », admet humblement Stéphane Rousseau à l’autre bout du fil.

Du rodage

L’homme de 52 ans avoue avoir vécu des moments « désagréables » l’hiver passé. Les critiques à l’égard de son émission étaient virulentes sur les réseaux sociaux. Après quatre saisons d’En mode Salvail, « le public avait des attentes ».

« On veut que ça marche le plus vite possible. Mais ç’a besoin de rodage ces shows-là. C’est ça, la télévision aujourd’hui. Tu n’as pas le temps de travailler les choses. Si j’avais décidé de passer à autre chose, on n’aurait pas pu être là où on en est cet automne. Personne n’est patient là-dedans : autant le spectateur que le producteur et le diffuseur. Tout le monde a besoin de résultats. »

Plus en confiance

Concernant sa coanimatrice, son sidekick, comme on l’appelle dans le jargon de la télé, Stéphane Rousseau explique pourquoi elle est partie. « Elle était déjà très occupée l’année passée. Je vais donc me concentrer sur ce que moi j’ai à faire. De réussir à bien passer la puck à quelqu’un quand toi-même tu apprends, ce n’est pas une situation facile. »

Stéphane Rousseau confie que c’est son équipe qui l’a empêché de se décourager. « Je les ai toujours sentis derrière moi. Se décourager, ce n’est pas une option. Tu ne peux pas dire : je ne veux pas ce soir », dit-il.

Après deux semaines de diffusion, on le sent déjà beaucoup plus en confiance. Stéphane Rousseau dit adorer son rôle, qui lui permet de mettre à profit tous ses talents.

« Je savais que je pouvais faire cette job-là, il fallait juste que je trouve comment. Je pense que je suis sur une bonne lancée et je suis content de m’être obstiné. J’espère faire ça encore longtemps ! »

Un nouveau spectacle d’humour n’est donc pas dans les plans à court terme. Mais un vernissage, oui. L’artiste multidisciplinaire, qui dessine et peint depuis plusieurs années, a confirmé qu’il fera enfin un vernissage au printemps prochain­­­.

► Le Show de Rousseau est diffusé du lundi au jeudi, 22 h, à V télé. L’émission accueillera cette semaine Alex Perron, Pénélope McQuade, Korine Côté et une prestation musicale de Tire le Coyote.