Jour J - 2 : Un vrai vote pour l’environnement, c’est un vote pour les libéraux

Plus que 2 jours avant le scrutin et encore, certains sujets demeurent inexplorés à leur juste valeur. Parmi ceux-ci, on compte la culture, mais aussi l’environnement.

Depuis plusieurs semaines, on n’en a que pour Québec solidaire et sa plateforme résolument pro-environnement. Ce faisant, on oublie que le véritable parti de l’environnement, on a déjà le privilège de l’avoir comme gouvernement.

Un choix qui compte vraiment

Pendant cette campagne, le PLQ s’est affairé à défendre son bilan. Un bilan somme toute positif d’ailleurs.

Côté engagements, les électeurs ont été tellement servis que plusieurs en avaient soupé dès la première semaine de septembre.

Résultat ? On est resté sur des impressions plutôt que des faits.

Québec solidaire s’est habilement approprié le discours environnementaliste si cher aux jeunes électeurs. Pendant ce temps, on est passé à côté des pas de géant franchis par le gouvernement en place depuis 4 ans.

Pourtant, sous Philippe Couillard, le gouvernement libéral s’est illustré par des actions plus ambitieuses que tous ceux avant lui.

C’est un gouvernement libéral qui a adopté la cible de 37,5% de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030. Un tel pari demandait une compréhension des enjeux à la fois politiques, économiques et sociaux essentiels à l’atteinte des cibles environnementales.

Quand on sait que notre empreinte écologique est déjà bien moindre que celle des états qui comptent sur le charbon et les sables bitumineux comme source d’énergie, on comprend tous les efforts qui devront être consentis pour y parvenir. En choisissant l’environnement au détriment de certaines industries polluantes, le PLQ affirme la position de leader international du Québec en matière environnementale.

Ce sont également les libéraux qui ont mis un terme à la folie de l’exploration et de l’exploitation pétrolière sur l’île d’Anticosti . Cette aberration, permise par le Parti québécois sans passer par un BAPE, mettait en péril une réserve si exceptionnelle qu’elle pourrait bientôt faire partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les réalisations libérales en matière d’environnement sont nombreuses et méritent d’être reconnues à leur juste valeur.

Notamment, on peut penser à la Loi sur les véhicules zéro émission (que plusieurs constructeurs automobiles ont tenté de faire abroger) et à la Stratégie québécoise de l’eau. D’ailleurs, le Parti libéral s’est récemment engagé à augmenter les redevances que devront payer les grands utilisateurs de cette ressource extraordinaire, et ce, au profit de tous les Québécois.

Un vote essentiel

Qu’on le veuille ou non, les questions environnementales sont désormais plus importantes que jamais. Faire de l’environnement une question centrale de cette élection est tout à fait normal.

Ce qui n’est pas normal, c’est que bon nombre d’électeurs n’arrivent pas à réaliser combien leurs choix d’aujourd’hui auront d’incidence sur l’avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants.

Puisque l’enjeu de l’environnement est si essentiel, si crucial et si important, on devrait à tout prix porter au pouvoir un parti qui peut réellement faire la différence.

Le vote vert, en ce moment, est un vote qsiste. Or, s’il est un fait qui ne surprendra personne, c’est que Québec solidaire ne formera pas le prochain gouvernement.

Dans l’élection qui nous intéresse, un vote pro environnement en passant par Québec solidaire, c’est un vote perdu.

Qui plus est, un vote pour Québec solidaire contribue à donner de la latitude à François Legault en divisant le vote francophone. Pour les groupes environnementaux, on imagine difficilement pire scénario.

Confier son vote à Québec solidaire parce que l’environnement est une priorité immédiate, ça revient à envoyer des signaux de fumée pour appeler les pompiers.

L’intention est bonne, mais dans les faits, elle empire la situation.