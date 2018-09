Kotkaniemi a mérité sa place

Les échos de Bergie

Content pour byron

Paul Byron n’a pas volé sa prolongation de contrat de quatre saisons avec le Canadien de Montréal. Il mérite chaque sou de ce contrat. D’ailleurs, je pense qu’il pourrait s’agir d’un complément parfait à Jesperi Kotkaniemi en début de saison. Byron est rapide et sa vitesse lui permet d’ouvrir le jeu. Je les verrais bien sur le troisième trio de l’équipe avec, possiblement, Charles Hudon. Pour le reste, il ne faut évidemment pas défaire le trio de Phillip Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar, et je pense que Jonathan Drouin doit retourner au centre. Avec Domi et Lehkonen, le Canadien pourrait compter sur un trio capable de produire offensivement.

Nylander signera-t-il ?

Il commence à se faire tard pour William Nylander et les Maple Leafs de Toronto. Il semble que l’attaquant suédois veut toucher le gros lot. Le problème, c’est que les Leafs devront offrir des prolongations de contrats à Auston Matthews et Mitch Marner au terme de la présente campagne. Kyle Dubas devra réaliser un véritable tour de force s’il désire conserver tous ses jeunes joueurs vedettes, en plus de John Tavares, qui vient de signer pour 11 millions $. D’ailleurs, en parlant de Matthews, je ne crois pas que Tavares va lui porter ombrage. On a pu voir ce que l’avantage numérique des Leafs va avoir à offrir, mercredi contre le Canadien, et disons que la rondelle bouge de façon assez spectaculaire. Un point d’interrogation demeure à Toronto, et c’est à la défensive.

