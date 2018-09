La calculette «magique» de QS

Sur les 12,9 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires que Québec solidaire prévoit aller chercher pour financer la réalisation de ses promesses électorales, le tiers (4,4 milliards $) proviendrait d’une hausse d’impôt pour les particuliers gagnant plus de 95 000 $ et les entreprises.

Voilà pourquoi il y a lieu de rappeler les grandes lignes du cadre financier que le parti de Manon Massé a déposé en vue de financer « des mesures ambitieuses pour améliorer le quotidien des Québécois et Québécoises », écrit-on sur le site de QS.

QS propose notamment une assurance dentaire publique pour tout le monde, la gratuité scolaire du CPE à l’université, un rabais internet de 30 %, le transport en commun à moitié prix, une baisse d’impôt pour les contribuables gagnant moins de 95 000 $, le remplacement du CELI actuel par un « CELI Habitation durable », la lutte aux changements climatiques par infrastructures vertes, etc.

« Comment on va payer pour ça ? » se demande Québec solidaire. Il « se » répond en étalant une liste de 12 nouvelles sources de revenus devant rapporter 12 milliards $ de plus par an.