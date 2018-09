La campagne que nous méritions

L’époque crée ça, avec ses réseaux sociaux et ses mèmes. L’esprit d’un évènement est souvent capturé par une image ou un visage qui résume le sentiment collectif.

Cette fois-ci, tout le Québec s’est reconnu en Madame Raymonde Chagnon de Mirabel, après qu’elle eut posé une question lors du premier débat des chefs. Elle craint, comme beaucoup de monde, de devoir « survivre » dans un CHSLD lorsqu’elle ne serait plus autonome, une inquiétude plus que légitime. Elle demandait aux candidats ce qu’ils avaient à lui proposer.

Philippe Couillard a répondu qu’il avait investi et qu’il continuerait d’investir dans le maintien à domicile et qu’il fallait embaucher plus de préposés aux bénéficiaires. Jean-François Lisée a aussi parlé du personnel et a insisté sur l’importance d’une corvée pour climatiser les établissements. François Legault a rappelé son concept de maisons des aînés plus confortables et modernes. Manon Massé a parlé de l’importance de réaffecter les ressources des médecins et des pharmaceutiques vers les usagers des services publics.

Bref, à sa question, Mme Chagnon a reçu quatre réponses claires, précises, concrètes, sans patinage. Puis, quand on lui a demandé si elle était satisfaite, elle a répondu « pas tellement ». Et tout le Québec a applaudi.

Tout et rien

Tout cela ressemble au Québec. Il nous apparaîtrait enfin, ce politicien providentiel, ce tribun visionnaire, éloquent et humain, qu’on ne le reconnaîtrait pas. On ferait probablement des commentaires sur ses vêtements ou sa dentition.

On déplore parfois qu’on ne parle plus aux jeunes des grandes figures du passé, comme Jean Lesage, René Lévesque, Robert Bourassa et Jacques Parizeau. On devrait également rappeler aux plus vieux que de leur vivant aussi, on disait d’eux qu’ils n’étaient pas à la hauteur.

Pendant cette campagne, on a reproché aux chefs de manquer de vision et de se contenter de promettre des mesurettes clientélistes, mais on s’est moqué d’eux lorsqu’ils faisaient preuve d’ambition. Entre la recherche de la satisfaction de chacun de nos besoins individuels et la soif d’un grand projet collectif, les Québécois voudraient tout et rien à la fois.

Société atomisée

Ces trois hommes et cette femme qui pendant plus d’un mois ont arpenté notre immense territoire en mangeant des boîtes à lunch sur leurs genoux à bord d’un autobus, comment peut-on les blâmer de simplement offrir aux Québécois la campagne qui leur ressemble ? Celle d’une société atomisée, qui se voit de moins en moins comme un « nous » et qui peine à se projeter dans le futur.

Si faire rêver les Québécois et les inciter à voir grand était payant, ça se saurait. La démocratie a ceci d’intéressant qu’elle force les décideurs à offrir aux gens ce qu’ils veulent si on veut être élus. Les candidats dans cette élection ont tous le sentiment d’y être pour les bonnes raisons et d’avoir trouvé les bonnes réponses à offrir aux questions des Québécois. Mais nous, les avons-nous écoutés?